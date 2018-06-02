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Sziget için geri sayım başladı

Macaristan’da düzenlenen Avrupa’nın en büyük kültür ve müzik festivallerinden Sziget, bu yıl 8-15 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

DHA | 02.06.2018 - 11:11..
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Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri üzerindeki Obudai adasında 1993’ten beri düzenlenen kültür ve müzik festivali Sziget, bu yıl da yüzlerce sanatçı ile yüzbinlerce müzikseveri bir araya getirecek.

TÜRK SANATÇILAR DA KONSER VERECEK

Dünyaca ünlü indie rock grubu Arctic Monkeys, son dönemin en çok ses getiren kadın şarkıcılarından Dua Lipa, Damon Albarn ve Jamie Hewlett’ten oluşan müzik ikilisi Gorillaz, Oasis ve Beady Eye gruplarının kurucusu ve vokalisti Liam Gallagher, Amerikalı şarkıcı Lana Del Rey ve dünyaca ünlü rap şarkıcısı Kendrick Lamar’ın da aralarında olduğu yüzlerce sanatçının sahne alacağı festivalde, Türkiye’den de BaBa ZuLa ve Ezhel’in konser vereceği açıklandı.

Sziget için geri sayım başladı

50'DEN FAZLA SAHNE

Geçtiğimiz yıl 50 sahnede yüzlerce sanatçının performans sergilediği festivale, 95 ülkeden toplam 496 bin müziksever katıldı. Avrupa’nın en iyi 5 festivali arasında gösterilen Sziget’e bu yıl yeni sahneler eklenirken, etkinlik sayısı da artırıldı.

Sziget için geri sayım başladı

BİLETLER TÜKENİYOR

Festivalin biletlerine bu yıl da yoğun talep gösterilirken, 5 günlük biletlerin tükendiği açıklandı. Yoğun ilgi nedeniyle 3 günlük biletler bu yıl tekrar satışa çıkarıldı. 3 günlük biletlerin de açılış gününden önce tükenmesinin beklendiği belirtildi. Sziget festivali için 7 günlük ve günlük bilet seçenekleri de bulunuyor.

Sziget için geri sayım başladı


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