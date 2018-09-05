Tabakhane nedir

Deri, ilkel yaşamdan bu zamana kadar insanların en gözde kullanım malzemelerinden biri olmuştur. İlkel zamanlarda soğuklardan korunma, zırh malzemesi olarak kullanılan deriler, günümüzde çantadan eldivene, ayakkabıdan cekete her şey için kullanılmaktadır.

Hayvansal bir ürün olan deri, işlem görmeden kullanılması zordur. Bu noktada derilerin işlenmesi ve mamül haline getirilmesi gerekmektedir. Burada tabakhaneler devreye girer.

TABAKHANE NEDİR

Tabakhane deri tabaklanan fabrikaya verilen addır. Her türlü hayvanın postu buraya yaş ya da tuzlanmış deri olarak gelir ve çeşitli aşamalardan geçtikten sonra tabaklanmış deri olarak fabrikadan çıkar.

Deri işlemesi oldukça zor, emek isteyen ve meşakkatli bir iştir. Deri çeşitli kimyasal ve fiziksel işlemlerden geçerek bir mamül olur ve çeşitli ürünlerde kullanılmak üzere üretim fabrikalarına satılır.

DERİLERİN TABAKLANMA SÜRECİ

Oldukça zorlu bir işlem süreci olan deriler, günümüzde çeşitli kimyasallar ile tabaklanırken, geçmişte hayvan dışkıları ile derinin tepkimeye girmesi sağlanır, dışkının içeriğindeki enzimler ve asidik maddeler ile organik maddeden inorganik maddeye geçiş sağlanırdı. İşlenen deriler günümüzde hayatımızın belli başlı noktalarında en çok kullanılan mamül olarak bulunmaktadır.

Geçmişten bu yana çalışma şartları oldukça zorlu olarak bilinen tabakhane işçiliği, halen günümüzün en zorlu mesleklerinden biridir.