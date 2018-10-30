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Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

Diyarbakır’da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor.

İHA | 30.10.2018 - 21:47..
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaktan vazgeçmiyor.

TABELALAR DİKKATE ALINMADI

Geçtiğimiz aylarda Urfa kalesinden düşen Halil D., ardından babası nasıl düştü diye bakmaya giden kızı S.D.  ve son olarak 13 gün önce Diyarbakır Balıkçılarbaşı semtinde hamile eşiyle gezerken surlardan düşmüştü.

Defalarca yapılan duyuru ve asılan tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor. Surlara çıkıp selfie çekmek isteyen vatandaşlar tehlikelere aldırmadan bu isteklerini yerine getiriyor. Bazı vatandaşlar ise biran önce tarihi dokunuşlar bozulmadan restore yapılmasını ve rahat rahat gezmeyi bekliyor.

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti VİDEO

"DOKUYU BOZMADAN RESTORE YAPILSIN"

Tarihi Sur ilçesini ziyarete gelen Mehmet Ali Ulak, her ne kadarda yasak tablası konulsa da, vatandaşların Surlara çıkacaklarını ve buna engel olmanın kolay olmadığını aktardı. Ulak “Tarihi eser olduğundan yukarıda korumak amaçlı bir önlem alınması tarihi eserin görüntüsünü bozar, kazaların önüne geçmek için iki şey var ya bilinçli olup çıkmamak ya da çıkıpta gezmek isteyenleri kontrol altında çıkmasına izin vermek. Tabi tarihi eserin dokusunu bozmayacak şekilde tedbir alınarak restorasyona izin verilirse daha uygun olur” dedi.

Başka bir ziyaretçi olan Kadir Ün ise her ne kadar da yasak tabelaları olsa da vatandaşların selfie çekmek ve tarihi alanları görmek için çıkacaklarını belirterek güzel bir restorasyon çalışması yapılması durumunda dikkatli bir şekilde çıkıp inebileceklerini söyledi.

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

Tabelaları umursamayan Diyarbakırlılar surlarda selfie çekti

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