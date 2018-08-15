Tabiatın konuştuğu yer: Galapagos Adaları

Aybüke SENGİR / [email protected]

Galapagos, Büyük Okyanus’ta bulunan; 13 ana ada, 6 küçük ada ve 107 kadar adacıktan oluşan bir takımada. Latin Amerika ülkelerinden Ekvador’un başkenti Quito’dan gemi veya uçak yolculuğuyla ulaşabiliyorsunuz. Bölgenin koruma altındaki doğal alanları, binlerce farklı bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor, adını hiç duymadığımız şeklini daha önce hiç görmediğimiz hayvanlar türleri bunlar. Kim istemez ki böyle bir adaya gitmek.

DARWIN'IN EVRİM TEORİSİ BU ADADA

İngiliz biyolog ve doğa tarihçisi Charles Darwin, 1835 yılında keşif için Galapagos Adaları’nı ziyaret etmişti. Bölgede beş hafta geçiren Darwin, “evrim teorisi” hakkındaki fikirlerini, bu adalar topluluğunun doğal ortamında gözlemlediği ilginç canlı türleri sayesinde edindi. Charles Darwin, gözlemlerinin sonuçlarını daha sonra “Türlerin Kökeni” adlı çalışmasında topladı.

BİNLERCE FARKLI TÜR

Galapagos, volkanik yapısı sayesinde zengin bir coğrafyaya sahip, bu yüzden farklı ekosistemler biyoçeşitliliği de artırmış. Adalarda 180’i endemik olmak üzere 560 farklı bitki türü bulunuyor. Mesela, Darwiniothamnus ve lecocarpus gibi papatya ailelerinin yanı sıra lav kaktüsü ve jasminocereus gibi kaktüs aileleri, bu bölgenin endemik bitkileri olarak sınıflandırılıyor.

YABAN HAYAT DA BİR O KADAR ZENGİN

Adalardaki yaban hayatı da zengin bir çeşitlilik gösteriyor. Nemli ekosistem Darwin ispinozlarının, geçişken ekosistem dev kaplumbağaların, kuru ekosistem Galapagos kara iguanalarının, dip sularının yüzeye çıktığı ekosistem ise Galapagos denizaslanlarının yaşam alanları. Bu kadar çeşitli ve kendine özgü türün aynı ortamda yer alabilmesinin kaynağı da değişik sıcaklıklara sahip dört farklı ana okyanus akıntısının adaları çevrelemesinden. Ada, aynı zamanda en zengin tropikal deniz sistemlerinden birine sahip.

MAVİ AYAKLI SÜMSÜK

Bu adalarda dünyanın başka hiçbir yerinde karşılaşamayacağınız, ilginç görünümlere sahip canlılarla karşılaşabilirsiniz. Görüş alanınıza giren ilk canlı türü mavi ayaklı sümsük olacak muhtemelen. Bu kuşun ayakları gerçekten de masmavi! Uzunluğu 90 cm’e erişen kanat açıklığıyla büyük bir deniz kuşu olan mavi ayaklı sümsüğün kanatlarını açarak dans ettiğini de görebilirsiniz. Bunu kendine eş çekmek için yapıyor. bu kuş okyanusların 100 metre derinlerine kadar dalabilir.

GALAPAGOS DEV KARA KAPLUMBAĞASI

Sırada yine adaya has bir dev var: Galapagos dev kara kaplumbağası. Yaklaşık iki metrelik bir boya erişebilen, yemeksiz ve susuz 18 ay yaşayabilen bu kaplumbağanın ortalama yaşam süresi 100 yılı geçiyor. Hatta 155 yıl yaşayan, kayıtlara geçmiş bir kaplumbağa bile var. Ancak, sayıları 18. yüzyıl öncesinde 300 bin kadarken bugün yaklaşık 20 bine düşmüş olan bu hayvanların geleceği tehlike altında.

DENİZ İGUANASI

Gözünüzü okyanusa diktiğinizde, denizden karaya ağır adımlarla çıkan iguanayı fark edeceksiniz. Nefesini 45 dakika kadar tutabilen deniz iguanası, sadece Galapagos Adaları’nda yaşayan bir canlı türü. Algler ve deniz yosunlarıyla beslenen bu hayvan 30 metre derine dalabilir ve okyanusta yuttuğu tuzlu suyu atmak için hapşırıyor.

GALAPAGOS PENGUENİ

Dürbününüzle etrafı taramaya başladığınızda, karşınıza paytak paytak yürüyen siyah-beyaz bir kuş çıkabilir! Tamam Antarktika’da değilsiniz ama şaşırmanıza da gerek yok! O bir Galapagos pengueni.

Bu penguen Ekvator çizgisine bu kadar yakın yaşayan tek penguen türü ve bu bölgede yaşamını sürdürebilmesini soğuk su akıntılarına borçlu. Galápagos pengueni, 35 cm’lik boyuyla dünyanın en küçük penguenleri arasında yer alıyor.