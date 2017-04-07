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Taciz davasında gerçek karar anında ortaya çıktı

Annesinin sevgilisini kendisini taciz ettiği iddiasıyla şikayet eden genç kız, mahkeme kararını duyunca gerçeği açıkladı.

07.04.2017 - 09:45
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İstanbul Bahçelievler’de annesi ile yaşayan B.N.E. adlı 18 yaşındaki genç kızın şikâyeti üzerine, annesi Seçil U.’nun erkek arkadaşı Murat Y. A. hakkında cinsel istismar, cinsel taciz ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 13 yıl 3 aydan 29.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

20 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bakırköy 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki son duruşmada anne, “Kızımın iftira attığını düşünüyorum. Böyle bir olayın olduğuna inanmıyorum” diyerek sanıktan şikâyetçi olmadı. Buna rağmen mahkeme, zincirleme olarak çocuğun cinsel istismarı suçundan sanığı 20 yıl hapse çarptırdı ve hakkında yakalama emri çıkardı.

Taciz davasında gerçek karar anında ortaya çıktı

KARARI DUYUNCA İTİRAZ ETTİ

Ancak 20 yıl hapsi duyan mağdur genç kız, bir dilekçe ile Bölge Adliye Mahkemesi’nde karara itiraz etti.

"AMACIM İLİŞKİSİNE SON VERMEKTİ"

Genç kız, çalışmak için 2008 yılında İstanbul gelen annesinin bir erkekle ilişkisi olduğunu öğrenince evden kaçtığını belirttiği dilekçesinde özetle şu ifadelere yer verdi: “Annem ilişkisini sona erdirmeyince erkek arkadaşıyla ilgili bu beyanda bulundum. Amacım annemin sanıkla ilişkisine son vermekti. Ancak bu, suçsuz bir adamın 20 yıl ceza almasına sebep oldu. Söz konusu yıllarda İstanbul’da bile değildim. Sanık ne yaklaşmış ne de bana dokunmuştur. Haksız yere 20 yıl ceza yiyen sanığın verdiğim beyanlar dikkate alınarak serbest bırakılmasını talep ediyorum. Yediği cezayı görünce aklım başıma gelmiştir.”

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