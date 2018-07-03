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Taciz sanığı: Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm

Mersin'de bir alışveriş merkezinde S.T.'yi taciz ederken yakalanıp yargılanan şahısa, 5 yıl hapis cezası verildi. Sanık ifadesinde, yanlış anlaşıldığını iddia etti.

DHA | 03.07.2018 - 16:18..
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Mersin'de geçen yıl temmuz ayında arkadaşlarıyla bir alışveriş merkezine alışveriş yapmaya giden tekstil fabrikası işçisi S.T. (26), annesiyle birlikte kıyafet bakarken iddiaya göre Selçuk A.'nın elle tacizine uğradı.

Taciz sanığı: Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm

TACİZCİ SERBEST BIRAKILDI

Genç kız ve annesinin tepki gösterdiği Selçuk A., alışveriş yapan vatandaşlar ve mağaza çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. S.T.'nin şikayetçi olduğu Selçuk A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Selçuk A. hakkında 'Cinsel taciz' suçundan dava açıldı. Mersin 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına mağdur genç kız ile tutuksuz sanık Selçuk A. ve tarafların avukatları katıldı.

O gün yaşadıklarını anlatan S.T., "Sanığa annemle birlikte müdahale ettik, çevredekilerin yardımıyla polise teslim ettik." dedi.

Taciz sanığı: Ben elimi kolumu sallayarak yürürüm

"BEN SÜREKLİ ELİMİ KOLUMU SALLAYARAK YÜRÜRÜM"

Sanığa ilk duruşmadaki ifadesinde, "O gün için sarhoştum ne yaptığımı bilmiyorum." dediğini hatırlatan mahkeme başkanı, "Ellerini sallayarak 4 kadına birden cinsel saldırıda bulunmuşsun. Nasıl oluyor bu?" diye sordu.

Sanık Selçuk A. ise, "Ben sürekli elimi kolumu sallayarak yürürüm zaten." diye kendini savundu.

Mahkeme, sanık Selçuk A.'yı 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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