taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0111
Euro
6.98145
Altın
1205.99
Borsa
90185.99

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

Gebze'de tacize uğrayan genç kıza yardımcı olmayan çalışan A.Ş. yanlış anlaşılınca bazı kişilerin saldırısına uğradı. Araya girenler A.Ş.'yi kalabalığın elinden kurtardı.

DHA | 25.08.2018 - 21:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde yoldan geçen bir kişinin genç kızı taciz ettiğini gören A.Ş., genç kıza yardım etmek istedi.

"SUÇU YOK VURMAYIN"

Bu sırada çevrede bulunan bazı kişiler A.Ş.'nin genç kızı taciz ettiğini sandı. Bu kişiler, A.Ş.'yi dövmeye başladı. Genç kız, saldıranlara engel olmaya çalışarak, "Beni tacizcinin elinden kurtardı, suçu yok vurmayın'' diye bağırdı.

Kalabalıktan bir kişi kırık soda şişesini A.Ş.'nin sırtına sapladı. Kızın bağırışlarını duyan bir esnaf koşarak yerde yatan A.Ş.'yi darp eden kişilerin elinden kurtardı. Olay yerine gelen Yunus ekipleri, A.Ş.'yi koruma altına aldı.

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

SAĞLIK DURUMU İYİ

A.Ş., olay yerine gelen 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.Ş.'nin sağlık durumunun ağır olmadığı bildirildi.

Genç kızın ifadesine başvuran polis, gerçek tacizciyi ve A.Ş.'yi soda şişesi ile yaralayan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

Tacizci sanıp sırtına şişeyle vurdular

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

Konsere giden Cem Yılmaz'ın etrafını korumalar sardı

270
Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

Erzincan'da kaza: 3'ü çocuk 7 ölü

143
İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

İş Bankası Genel Müdürü Bali: Yüksek faiz kötü bir şey

80
Kabe İmamı tutuklandı

Kabe İmamı tutuklandı

169
Mahmut Tanal ezikliği

Mahmut Tanal ezikliği

428
Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

Kurbanlık dana bayramın son günü denizde yüzerken bulundu

135
Putin'e balık daveti

Putin'e balık daveti

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM