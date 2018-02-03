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Tacizciyi bıçakladı 3 gün sonra teslim oldu

Kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediği bir kişiyi bıçakladığını 3 gün sonra itiraf eden 17 yaşındaki F.E, tutuklandı.

İHA | 03.02.2018 - 03:01..
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29 Ocak akşamı daha önceden tanıdığı 54 yaşındaki A.Y ile Karabük Safranbolu'da buluşan F.E, aralarında geçen tartışmayı ve yaralama olayını itiraf etti. Vicdan azabı çektiği için polise geldiğini söyleyen gencin yaraladığı kişinin öldüğü belirlendi.

Tacizciyi bıçakladı 3 gün sonra teslim oldu

"VİCDAN AZABI ÇEKİNCE TESLİM OLDUM"

F.E.  A.Y. (54) isimli şahsın kendisini telefonla arayarak buluştuklarını belirterek, “Çarşıda buluştuktan sonra A.Y.’nin evine giderek burada alkol aldık. Daha sonra evden çıkmak istediğim sırada A.Y. bana cinsel ilişki teklif etti. Ben karşı çıkınca bıçak çekerek tehdit edince tartışmaya başladık. Bir anlık boşluğunda ben elindeki bıçağı alarak yaraladım. Kanlar içinde yere düşünce bende A.Y.’ye ait araçla Safranbolu’dan ayrıldım. Bir müddet sonra vicdan azabı çekince geri gelip teslim oldum” dedi.

F.E.’nin verdiği ifadesi doğrultusunda harekete geçen ekipler Safranbolu ilçesinde A.Y. isimli şahsın villasına gidererek, şahsın cesedi ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından A.Y.’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki ifadesinin ardından Savcılığa sevk edilen 17 yaşındaki F.E. buradaki ifadesinin ardından yeniden cinayetin yaşandığı eve getirilerek keşif yaptırıldı. Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı villada Safranbolu Cumhuriyet Savcısı’nın gözetiminde yapılan keşif sonrası F.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Öte yandan F.E. isimli şahsın daha önce yurtta kaldığı ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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