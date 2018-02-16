taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.511
USD
3,7472
EURO
4,6516
ALTIN
162,36
PETR
64,8000

Tadif halkı köyünü Esad'dan geri istiyor

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesinde Beşar Esad protesto edildi.

AA | 16.02.2018 - 23:24..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bab ilçesine sığınan Tadif halkı, cuma namazı sonrası Beşar Esad'ı protesto etti. Bini aşkın sivil, Beşar Esad rejiminin Tadif beldesini boşaltmasını istedi.

HALK BELDEYİ GERİ İSTEDİ

Bini aşkın Tadiflinin katıldığı gösteride gruptakiler, Suriye rejimi tarafından 2016'da ele geçirilen beldenin sahiplerine iade edilmesi istedi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen Bab ilçe merkezinde yaşamaya başlayan Tadifli göçmenler, gösteride rejim karşıtı slogan attı.

TADİF HALKI TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

DEAŞ'ın ardından Esad rejiminin saldırıları ile evlerini terk etmek zorunda kalan Tadif sakinleri, beldelerini geri almak için Türkiye'den de yardım istedi.

Gruptakiler, "Tadif'i işgalcilerden kurtarmak için askeri meclis istiyoruz", "Ebu Taltal halkı topraklarını istiyor" ve "Bab eşrafı, nerede komşuluk kardeşlik hakkımız?" yazılı pankartlar taşıdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM