Taha Akyol, Hürriyet'e veda etti

Doğan Medya'nın Demirören Holding'e satılmasıyla birlikte; CNN Türk'te ve Hürriyet Gazetesi'nde bir takım değişikliklere gidildi.

CNN TÜRK'TEKİ PROGRAMI KALDIRILDI

Ekran yüzlerini yenileme kararı alan CNN Türk yönetimi, Taha Akyol'un programlarına son vermişti.

HÜRRİYET'TEKİ YAZILARA SON

Bu kararın ardından; Hürriyet Gazetesi'ndeki yazılarına devam eden Taha Akyol, bugün veda yazısı kaleme aldı.

2011 yılından bu yana gazetede yazan Akyol, okurlarına ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek veda etti.