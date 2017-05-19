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Tahliye edilen Chelsea Manning'den ilk paylaşım

Wikileaks'e yüzlerce belge sızdırdığı düşünülen ve 35 yıl ceza aldıktan sonra cezası düşürülen Manning, dün ilk paylaşımını yaptı.

19.05.2017 - 12:17
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ABD ordu mensubu iken Wikileaks'e yüz binlerce askeri belge sızdırma suçuyla cezalandırılan Chelsea Manning 7 sene hapis yattı.

Tahliye edilen Chelsea Manning'den ilk paylaşım

CEZASINI OBAMA İNDİRMİŞTİ

ABD Başkanı Barack Obama, Chelsea Manning'in 35 yıllık cezasını başkanlığının son günlerde imzaladığı bir kararname ile indirmişti.

Bradley olan ön ismini, cezaevinde geçirdiği cinsiyet değişikliği ameliyatı sonra Chelsea olarak değiştiren Manning, Kansas'ta bir erkek hapishanesine konulmuştu. 29 yaşındaki kadın asker, burada iki kez intihara kalkışmış, bir kere de açlık grevine girmişti. Ayrıca Manning burada cinsiyet değiştirme ameliyatı da geçirmişti.

Tahliye edilen Chelsea Manning'den ilk paylaşım

"İŞTE BURADAYIM"

Affedildikten sonra dün tahliye edilen Manning, Instagram hesabından bir fotoğraf paylaştı ve ' İşte buradayım!' notu da ekledi.

Manning, Çarşamba günü tahliye olduktan sonra Instagram hesabından yaptığı ilk paylaşımda spor ayakkabılarının fotoğrafını paylaşarak, "Özgürlüğe ilk adımlar" notunu eklemişti.

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