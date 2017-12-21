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Tahran sallandı halk sokağa döküldü

İran'ın başkenti Tahran'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem, halkı sokağa döktü.

İHA | 21.12.2017 - 00:09..
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İran’ın başkenti Tahran’da yerel saatle 23.27’de yerin 7 kilometre derinliğinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Tahran sallandı halk sokağa döküldü

BİR HAFTA ÖNCE YAYINLANAN RAPOR KORKUTTU

Depremin ardından panik yaşayan İranlılar kendilerini sokağa attı. İran-Irak sınırında merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirlerinin kesişme noktası olan bölgede 12 Kasım’da meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 534 kişi hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Tahran Üniversitesi jeofizik merkezinin bir hafta önce yayınladığı rapora göre, Tahran’da güçlü bir depremin meydana gelmesi sonucunda en az 4 milyon kişi hayatını kaybedebilir.

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