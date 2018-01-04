Tahran'ın Zengin Çocukları'ndan Atatürk paylaşımı

Ekonomi temelli protestolarla başlayan İran'daki gösteriler, siyasi ayaklanmalara dönüştü. Bir haftadan fazla süredir sokakları yakıp yıkarak rejim ve hükümet değişimi talep eden eylemciler isyan ediyor.

Sosyal medyaya sınırlı erişimin sağlandığı İran'da, 100 binin üzerinde takipçisi olan ve Tahran'ın zengin ailelerinin çocuklarının günlük hayatlarına dair fotoğrafların paylaşıldığı Instagram hesabından ilginç bir Atatürk paylaşımı yapıldı.

ZENGİN ÇOCUKLAR ATATÜRK İSTİYOR

Magazin basınında da sık sık gündeme gelen, Türkiye'den de takipçisi bulunan “RichKidsofTehran” (Tahran’ın zengin çocukları) isimli Instagram hesabından dün yapılan Atatürk paylaşımı binlerce beğeni aldı.

İnstagram hesabından “İran’ın Atatürk’e ihtiyacı var” ifadelerine yer verilen bir görsel paylaşıldı. Türkiye'den de bu paylaşım için pek çok yorum yapıldı.