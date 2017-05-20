Milli Muharip Uçak projesi (TF-X) kapsamında, Türkiye ve Birleşik Krallık Hükümetleri Arasında Mektup Teatisi ve Milli Muharip Uçak Geliştirmesi Programı TUSAŞ BEA Systems Anlaşma Tutanağı İmza Törenleri 10 Mayıs’ta yapıldı. TSK envanterine alınması planlanan TF-X'in taslak modelinin tanıtım videosu ilk kez yayınlandı.

TAİ TF-X milli savaş uçağının tanıtım videosu

TF-X’İN ÜRETİM AŞAMASI

TF-X’in üretici firması TAİ. Türkiye’nin havacılık ve uzay sanayinde en bilgili ve en başarılı şirketi TAİ elde ettiği tecrübeler sayesinde böyle bir proje yapmaya hazır. Ancak böylesine bir proje daha önce Türkiye’de yapılmadı ve gündeme bile gelmedi.Bu yüzden TAİ, İngiliz firması BAE Systems ile işbirliği yapacak. Geçtiğimiz günlerde İngiltere ile 100 milyon sterlinlik anlaşma imzalandı. BAE Systems, TAİ’ye (TF-X projesine) danışmanlık hizmeti verecek.

TF-X’in genel özellikleri ve elektronik/silah sistemleri

TF-X, radarlar arasında en gelişmiş ve en teknolojik radar türü olan ASEA radarını kullanacak.Aselsan tarafından geliştirilecek olan bu radarda galyum nitrür (GaN) teknolojisi kullanılacak.

F-35 yazısında da aktardığımız gibi birçok sürü iha ya çobanlık edebilecek.Bunun için gerekli elektronik yazılımı Aselsan ve TAİ birlikte geliştirecek (Bu ihalar Anka İHA,[Akıncı İHA] olacaktır).

TF-X’te büyük olasılıkla Aselsan’ın daha önce geliştirilmiş olan kendi radar uyarı alıcısı (RWR – Radar Warning Receiver), füze uyarı sistemi (MWS – Missile Warning System), lazer uyarı sistemi (LWS – Laser Warning System), yanıltıcı parçacık ve işaret ışığı yönetimi, dağıtım sistemi ve sayısal radyo frekans hafızası (DRFM – Digital Radio Frequency Memory) tabanlı yayın bozma sistemi ile donatılacaktır.

TF-X kendini gökyüzünde nasıl koruyacak?

Aselsan bu konuda da çalışmalar sürdürüyor.Elektronik Harp Podu projesi ile TF-X gökyüzünde kendisine gelen füzelere karşı korunmuş olacak.

Temel çalışma şekli ise şöyle:

Kendisine gelen herhangi bir füze onu arayıcı başlığı ile ararken pod devreye girecek. Pod TF-X’i olduğundan daha farklı bir yerdeymiş gibi gösterecek ve sayısını arttıracak. Gelen füze TF-X’i yanlış yerde görecek ve olduğundan daha fazla görecek. Böylece ana hedefini şaşıracak ve boşluğa yönelirken kendince hedefi vurduğunu sanacak.

Bu podun 2020 yılında F-16’larımıza da entegre edilmesi planlanıyor. F-16’ların gövde altına takılacakken TF-X’in gövde içerisinde bulunacak (Ürettim hattında entegre edilecek.) TF-X, (stealth) görünmezlik özelliğini de barındıracak. Füzelerini ve bombalarını gövde içinde barındırarak ve özel yapısı sayesinde radara gözükmeyecek.

(Gerektiğinde füze/bombalar kanatlara veya gövde altına takılabilir.Operasyonun gerekliliğine bağlı) Yine F-35 yazımızda da belirttiğimiz gibi birçok pod, yakıt tankı ve elektronik sistemlerini gövde içerisinde barındıracak.