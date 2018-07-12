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Takım elbise giyen sanık ceza almayacağını düşündü

Kastamonu'da, nitelikli cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanan sanık, duruşma sonunda "takım elbiseyi giydik yine ceza aldık" diyerek ceketini yere fırlatıp indirim uygulanmamasına tepki gösterdi.

İHA | 12.07.2018 - 16:03..
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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "basit cinsel saldırı, basit yaralama, hakaret, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli cinsel saldırı, tehdit, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek ve şantaj" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Mustafa Enes Taşgın ile avukatı katıldı. Müşteki Z.N.Ç. ise duruşmaya gelmedi.

Taşgın savunmasında, suçsuz olduğunu öne sürdü.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM"

İlişkinin, müşteki Z.N.Ç'nin rızası dahilinde yaşandığını öne süren Taşgın, "Kameraya çekmedim. Tehdit etmedim. Rızası haricinde hiçbir şey yapmadım." dedi.

Yaşanan olayın ardından ifade için Tosya Adliyesine çağrıldığını söyleyen sanık Taşgın, "Hapse atılacağımı düşünerek yaşadıklarımdan dolayı sinirle ilk ifademde suçlamaları kabul ettim. Sinirden ve yaşadıklarımdan dolayı şu an kabul etmediğim bir beyanda bulundum. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." diye konuştu.

"TAKIM ELBİSEYİ DE GİYDİK AMA..."

Mahkeme heyeti sanık Taşgın'ı, cinsel saldırı suçlamasıyla 12 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmadan 3 yıl, özel hayatın gizliliğini ihlalden 2 yıl, şantajdan 1 yıl 3 ay hapis ve 120 gün adli para cezasına, tehditten ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Kasten yaralama suçunu iki kez işlediği için 4 bin 800 lira para cezasına çarptırılan sanığa, hakaretten de 2 bin 100 lira adli para cezası verildi.

Mahkeme heyetinden takdir indirimi bekleyen Mustafa Enes Taşgın, duruşma salonundan çıkartılırken, "Takım elbiseyi de giydik ama yine ceza aldık" diyerek ceketini çıkartıp yere fırlattı.

Jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen sanık, cezaevine götürüldü.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, geçen yıl Ekim ayında Mustafa Enes Taşgın'ın bir süredir görüştüğü Z.N.Ç'ye cinsel saldırıda bulunduğu, fotoğraflarını çekerek şantaj yaptığı öne sürülmüştü.

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