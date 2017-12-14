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Ağrı’da şelale ve dere dondu

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HDP: Demirtaş'a tuvalet kadar değer verilmedi

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1 Kulp'un 4 yerleşim yerinde sokağa çıkma yasağı Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, düzenlenecek terör operasyonlarında halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye atmamak için sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

2 Bir Türk daha ABD'de İran'la ticaretle yargılanıyor ABD'den motor ve diğer parçaları alıp İstanbul'daki şirketi aracılığyla Tahran'a ihraç eden Türk, Romanya'da yakalanıp ABD'ye iade edildi.

3 Bern dünyanın yaşam kalitesi en yüksek şehirlerinden Dünyanın yaşam kalitesi en yüksek 10 şehri arasında gösterilen Bern, aynı zamanda UNESCO tarafından koruma altına alınmıştır.

4 Sabiha Gökçen'de yolcu sayısı 11 ayda 28 milyona ulaştı İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, 2017'nin ilk 11 ayında toplam 28 milyon 7 yüz bin yolcuyu ağırladı.

5 Atatürk büstüne ateş açan zanlı yakalandı Adana'da iki ortaokulun bahçesinde bulunan Atatürk büstüne tabanca ile ateş açan zanlı terörle mücadele ekipleri tarafından yakalandı

6 Takip edildiklerini anlayınca patlayıcı dolu poşetleri atıp kaçtı Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında, tespit edilip takibe alınan aracın içindeki 1 kişi kaçarken 2 kişi gözaltına alındı.