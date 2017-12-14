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Takip edildiklerini anlayınca patlayıcı dolu poşetleri atıp kaçtı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen terör örgütü PKK üyelerinin yakalanmasına yönelik operasyon kapsamında, tespit edilip takibe alınan aracın içindeki 1 kişi kaçarken 2 kişi gözaltına alındı.

AA | 14.12.2017 - 09:48..
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Mardin'in Nusaybin ilçesi İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla terör örgütü PKK üyelerinin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, patlayıcı madde taşıdığı bilgisi alınan bir araç takip edildi.

ELİNDEKİ POŞETLERİ ATARAK KAÇTI

Takip sonrasında içerisinde 3 kişinin bulunduğu araç, İstihbarat, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonla durduruldu. Araç içerisinde bulunan ve karanlıktan faydalanan 1 kişi, ellerindeki poşetleri tarlaya atarak kaçtı.

POŞETLERDE PATLAYICI MADDELER BULUNDU

Tarlaya atılan poşetlerde, 5 kilogram patlayıcı, 24 alıcı, 2 kumanda, 7 telsizli düzenek, 14 alıcı verici devre, 2 saatli düzenek ve 9 elektronik devre ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyonda, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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