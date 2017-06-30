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Takipçisinin yorumu Çağla Şıkel'i çıldırttı

Alişan-Eda Erol çiftinin nişan fotoğrafının altına bir takipçileri hakaret içerikli yorum yazdı.

30.06.2017 - 10:29
  1. Haberler
  2. Magazin

cc

Alişan ve bir süredir beraberlik yaşadığı Eda Erol, dün akşam Tarabya’da sade bir törenle nişanlandı. Alişan’ın yakın arkadaşı manken Çağla Şıkel, nişan töreninde çektiği fotoğrafı İnstagram hesabından paylaştı. Şıkel, paylaşımına "Can yoldaşım benim dostum, arkadaşım, kardeşim, partnerim, gudum. Bir ömür dünyalar güzeli Eda’mızla mutlu olmanı yürekten diliyorum. Seni değil artık ‘Sizi çok seviyorum’ diyeceğim. Çünkü siz artık birsiniz. Hep mutlu olun ve hep bugünkü gibi bakın birbirinize” notunu yazdı.

"O SİZİN İĞRENÇLİĞİNİZ"

Alişan’ın paylaştığı fotoğrafa bin 500’ü aşkın yorum yazıldı. Bunlardan biri de nişanlanan çifti hedef alan ve bir kadın hayran tarafından yapılan “İğrençsiniz, midem bulandı” yorumuydu.

Güzel manken Çağla Şıkel

Bu yorum üzerine çılgına dönen Şıkel, söz konusu takipçiye anında cevap verdi. Ünlü model, "O sizin iğrençliğiniz. O sizin içinizin kötülüğü. Mideniz bulandıysa bence kusun. Kusun ki biraz temizlenin” yazdı.

Takipçisinin yorumu Çağla Şıkel'i çıldırttı

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