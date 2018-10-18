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Taksi, akaryakıt istasyonun marketine girdi

Adapazarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan taksi, yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

DHA | 18.10.2018 - 12:45..
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Kaza, Adapazarı şehir merkezi Orhan Gazi Caddesi üzerindeki bir benzin istasyonunda saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

TAKSİ KONTROLDEN ÇIKTI

Ana yolla bitişik olan benzinlik yönünde seyir halindeki sürücüsünün henüz kimliği öğrenilemeyen bir taksi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Taksi, akaryakıt istasyonun marketine girdi

MARKETE DALDI

Süratli bir şekilde akaryakıt istasyonuna giren araç, yakıt pompalarını teğet geçip istasyondaki markete daldı. Kapıyı ve camı yerle bir edip markete giren aracın sürücüsü daha sonra vitesi geriye alıp girdiği marketten çıktı.

Taksi, akaryakıt istasyonun marketine girdi

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Market çalışanlarının bu sırada kasa bölümünde olması ve pompa görevlilerinin o anlarda dolum yapmaması büyük bir faciayı önledi.

Kaza anları istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde aracın süratle benzinliğe girip markete dalması ve çevredekilerin bu anlarda yaşadığı panik yer aldı.

Taksi, akaryakıt istasyonun marketine girdi

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücünün ifadesini aldı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün ifadesinde yerler kaygan olduğu için duramadığını belirterek fark etmeden benzinliğe daldıgını söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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