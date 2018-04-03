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Taksi şoförü ile Arap turistlerin taksi ücreti kavgası

Eminönü’nden aracına binen iki Arap turisti Eyüpsultan’a getiren bir taksi şoförü, istediği ücreti alamayınca çılgına döndü.

İHA | 03.04.2018 - 09:36..
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Eyüpsultan Feshane durağında meydana gelen olayda, Eminönü’nde gezen karı koca iki Arap turist, Eyüpsultan’a gitmek için taksiye bindi.

Taksici, Arap turistleri Eyüpsultan’a getirdi. Arap turistler, 15 lira uzatınca taksi şoförü trafik olduğu için başka bir yoldan geldiğini iddia edip 12 lira daha vermesi gerektiğini söyledi.

12 LİRA TARTIŞMASI

Bunun üzerine taksiden inen Arap turistler ve şoför arasında tartışma başladı. 12 lira daha almadığı için sinirlen şoför, karı ve kocaya el kaldırdı.

Taksici ile Arap turistlerin ücret kavgası VİDEO

PARAYI ARAYA GİREN VATANDAŞ VERDİ

Tartışmayı ve şoförün el kaldırdığını gören bir vatandaş, "Sen bunlara 12 lira için mi vuracaksın” diyerek şoföre cebinden çıkardığı 12 lirayı verdi. Gençten aldığı parayı cebine koyan şoför susmayıp tekrar bağırmaya başladı.

Çevrede bulunan bir esnafta "Kadına da el kaldıramazsın, bin arabana git" diyerek şoföre tepki gösterdi. Olay yerine gelen vatandaşlar taksiciyi zorla arabasına bindirerek gönderdi.

Yaşanan tartışma anı da bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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