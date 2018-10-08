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Taksici UBER aracını takip edip ceza kestirdi

Bir taksici, trafikte karşılaştığı UBER aracını takip edip polise ihbar etti. Sonunda da UBER sürücüsüne ceza verdirtti.

Haber Merkezi | 08.10.2018 - 14:38..
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Denetimden kaçan UBER sürücüsü, taksiciye yakalandı. Taksi sürücüsü ise UBER'i takip ederek polise ihbar etti.

Taksici UBER aracını takip edip ceza kestirdi İZLE

UBER SÜRÜCÜSÜ CEZA ALDI

Motosikletli bir polisin aracın yanına yanaşmasıyla UBER sürücüsünün kenara çekilmesi bir oldu. Kenara çekilen UBER sürücüsü daha sonra para cezası aldı.

Taksici UBER aracını takip edip ceza kestirdi

"TAKİP ETMEYE BAŞLADIM"

Olay sonrası muhabirlere açıklama yapan taksi sürücüsü, "Sivil bir araçtan kendisine yolcu bindi. Gördüm bavullu. Ben de takip etmeye başladım." diye konuştu.

Taksici UBER aracını takip edip ceza kestirdi

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