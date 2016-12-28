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Taksiciler ile sürücüler arasında tekmeli park kavgası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde taksicilerin alanına park eden kişiler ile taksici esnafı tekme tokat birbirine girdi.

DHA | 28.12.2016 - 10:28
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Müftü Mahallesi Yurt Caddesi üzerindeki Murat Taksi durağında meydana gelen olayda, M.D. ile M.Y. otomobillerini taksici esnafının kullandığı alana park edince taksicilerle aralarında tartışma çıktı.

TAKSİCİLER İLE SÜRÜCÜLER BİRBİRİNE GİRDİ

Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.D. ile M.Y. isimli taksiciler, D.M., G.O. ve A.O. ile tekme tokat birbirlerine girdi. Kavgayı ayırmak için araya giren vatandaşlar da sonuç alamayınca polise haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi, tarafları ayırarak ifadeleri için karakola götürdü.

5 KİŞİ YARALANDI

Çıkan kavgada yaralanan 5 kişi tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Taksiciler ile sürücüler arasında tekmeli park kavgası VİDEO

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