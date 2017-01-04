Taksiciler Reina'nın önünde terörü protesto etti

Konvoy halinde gelen çok sayıda taksici, araçlarını yol kenarına park ederek kol kola yürüyüp ellerindeki karanfilleri kulübün önüne bıraktı.

"TERÖRE İNAT BİZ BURADA VARIZ"

Grup adına basın açıklaması yapan Polat Taksi Durağı Başkanı Tahir Akkaya, “Bu yapılan olay hain bir saldırı herhangi bir mekan için yapılmamıştır. Eğlence sektöründen öte, turistlik olaylara yanı Turizmi baltalamak artı biz bunu kapalı mekanlarda yaparız imajı verilmiştir. Bizim Türk yetkililerinden ricamız, biran önce böyle bir mekanı canlandırmak, inadına ünlü insanları buraya davet etmek bu mekanı acıp Teröre inat biz burada varız demek . Biz onun için inadına eğlence, inadına bağımsızlık, inadına özgürlük..” dedi. Taksiciler daha sonra araçlarına binerek olayın yaşandığı yerden ayrıldı.