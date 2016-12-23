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Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti

Bursa'da 100'ü aşkın taksi şoförleri, El-Bab'da şehit olan Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir'in evine taziye ziyaretinde bulundular.

DHA | 23.12.2016 - 08:57
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Bursa'da 100'ü aşkın taksi şoförleri, Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Suriye'nin El-Bab bölgesinde şehit olan Bursalı Uzman Çavuş Ferhat Demir'in evine taziye ziyaretinde bulundular.

Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti

CADDE TOPLANDILAR

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da şehit düşen Bursa'lı Uzman Çavuş Ferhat Demir'in ailesine taziye ziyaretinde bulunmak istiyen kaksi şoförleri Merkez Osmangazi İlçesi Kükürtlü Caddesi'nde toplandı.

Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti

SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI

100'ü aşkın taksici buradan Şehit Demir'in baba evini ziyaret etmek üzere yola çıktı. Çekirge Meydanı'ndan, Altıparmak Caddesi'ne konvoy yaparak hareket eden taksiciler, Atatürk Anıtı önünde 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu. Türk bayraklarıyla donatılan taksiler, ardından şehit Ferhat Demir'in evine giderek taziye ziyaretinde bulundu.

Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti

Organizasyonu düzenleyen taksici esnafı Semih Aydın, "Akşam Bursalı taksiciler olarak bir araya geldik. Ülkemizin yaşamış olduğu acıyı arkadaşlarla birlikte paylaşmaya çalıştık. İlk olarak Heykel'de Mustafa Kemal Atatürk Heykeli önünde İstiklal marşımızı söyledik. Akabinde şehit ailemizin evine taziye ziyaretine gittik. Şehidin babasının ellerinden öptük. Biz taksi esnafı olarak devletimizin, askerimizin, polisimizin yanında olduğumuzu, şehitlerimizin ailelerinin yanında olduğunu belirttik. Acılarını bir nebze paylaştık, merhem olabildiysek ne mutlu bizlere. Bizler Allah'tan şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz" dedi. Ziyaretin ardından taksi şoförleri dağıldı.

Taksicilerden şehidin evine taziye ziyareti

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