Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin çıkmadı

1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasını isteyen DİSK Başkanı Kani Beko, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.
1 MAYIS'TA TAKSİM KAPALI
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, bu yıl Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılmayacağı belirtildi.
AMAÇ KUTLAMA DEĞİL
Geçtiğimiz yıl da güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim'de kutlamalar yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Taksim'e çıkmak isteyen eylemciler, ortalığı savaş alanına çevirmeyi amaçladı.
POLİSE SALDIRIYORLAR
Polise bile saldırmaktan geri kalmayan eylemciler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle önlenmişti.