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Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin çıkmadı

İçişleri Bakanı ile DİSK Başkanı arasında yapılan görüşmeden sonra, Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılmayacağı öğrenildi.

24.04.2017 - 12:24
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Taksim'de 1 Mayıs kutlamasına izin çıkmadı

1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de yapılmasını isteyen DİSK Başkanı Kani Beko, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir araya geldi.

1 MAYIS'TA TAKSİM KAPALI

Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, bu yıl Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarının yapılmayacağı belirtildi.

AMAÇ KUTLAMA DEĞİL

Geçtiğimiz yıl da güvenlik önlemleri nedeniyle Taksim'de kutlamalar yasaklanmıştı. Yasağa rağmen Taksim'e çıkmak isteyen eylemciler, ortalığı savaş alanına çevirmeyi amaçladı.

POLİSE SALDIRIYORLAR

Polise bile saldırmaktan geri kalmayan eylemciler, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle güçlükle önlenmişti.

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