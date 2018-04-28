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Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

1 Mayıs'a birkaç gün kala İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim'de önlemler almaya başladı.

DHA | 28.04.2018 - 14:54..
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Maltepe Miting Alanı'nda kutlanacağı açıklanmıştı.

Maltepe miting alanı belediye ekipleri tarafından temizlenirken çevreye seyyar baz istasyonları kuruldu. Binlerce kişiyi ağırlaması beklenen miting alanının girişlerine polis arama noktaları da kuruluyor.

26 BİN 174 POLİS GÖREV YAPACAK

Her giriş noktasına onlarca X-Ray cihazı yerleştiriliyor. Cihazların içine yerleştirileceği paneller belediye ekipleri tarafından yerlerine konuluyor. İstanbul Valiliği, kutlamalarda 26 bin 174 polisin görev alacağını açıklamıştı.

TAKSİM'DE DE ÖNLEMLER ALINDI

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Taksim Meydanı'nda da önlemler alınmaya başlandı. Meydana polis bariyerleri getirildi. Bariyerlerin önümüzdeki günlerde yerleştirilmesi bekleniyor.

Disk Genel Başkanı Kani Beko, Taksim için İçişleri Bakanlığı ile görüştüklerini ve reddedildiklerini açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü 1 Mayıs'a günler kala Taksim'de önlemini almayı ihmal etmedi.

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

Taksim'de 1 Mayıs önlemleri alındı

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