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Taksim'de 5 kapkaççı kaza yapınca yakalandı

İstanbul Taksim'de güvenlik kamerası kayıtlarıyla yakalanan 5 kapkaççının toplam 90 kere yakalanıp serbest bırakıldığı tespit edildi.

04.10.2017 - 11:16
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İstanbul Taksim'deki Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadının parasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede eşkalerini belirledikleri şüphelilerin içinde bulunan aracı takibe almış ve yaşanan kovalamaca sırasında girdikleri bir sokakta önce araçlara daha sonra duvara çarpan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Taksim'de 5 kapkaççı kaza yapınca yakalandı

KARIŞIKLIKTAN FAYDALANARAK ÇALIYORLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen ele başılığını Dürdane Ç.'nin yaptığı iddia edilen hırsızlık sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. 4 kişilik gruplar halinde dolaştığı tespit edilen şüphelilerin gözlerine kestirdikleri mağdurların etrafını sardıkları, bu sırada içlerinden birinin ayağı burkulmuş gibi yaparak mağdurun önünde eğildiği, bu sırada diğerlerinin çıkan karışılıktan faydalanarak cüzdanları çaldığı tespit edildi.

Taksim'de 5 kapkaççı kaza yapınca yakalandı VİDEO

TOPLAM 90 KEZ YAKALANMIŞLAR

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerden Dürdane Ç. (56)'ın daha önceden 27 kez, Tuğba S. (27) in 27 kez, Sevgi K. (54) 'nın 20 kez Sevilay K. (49)'un ise 16 kez benzer suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerin aracını kullanan Ümit A. (22)'nın ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

Taksim'de 5 kapkaççı kaza yapınca yakalandı

BAŞÖRTÜ VE ÇARŞAF TAKIYORLAR

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin kendi yöntemlerini kullanarak yaptıkları bazı olayların güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin olaylar sırasında başörtü ve çarşaf taktıkları, aile görüntüsü vererek kurbanlarının şüphelenmemesini sağladıkları tespit edildi.

YİNE SERBEST BIRAKILDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler gönderildikleri Çağlayan Adalet Sarayında, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından "Adli Kontrol" şartıyla serbest bırakıldılar.

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