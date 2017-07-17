Taksim'de alkollü kadını kaçıran zanlının görüntüleri

İstanbul Taksim'de 1 Ocak günü sabah 07.30 sıralarında arkadaşıyla eğlenceden dönerken yere düşen 21 yaşındaki F.H.E'yi omuzuna alan ve tepki gösteren arkadaşını bıçakladıktan sonra omuzunda götürdüğü kadına bir inşaatta cinsel saldırda bulunmasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı.

TUTUKLU SANIK HAKİM KARŞISINDA

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, şikayetçi genç kadın F.H.E avukatıyla katılırken; tutuklu sanık Dursun A. da getirildi.

FAZLA ALKOL ALDIK

Mağdur F.H.E. olay günü arkadaşı E.Y. ile çalıştıkları mekandan ayrıldıktan sonra bir eğlence yerine gittiklerini söyleyerek kendisini omuzuna alan şahsın iddianamede Engin K. olarak geçtiğini, ancak bu kişinin isminin Rıdvan olduğunu ifade etti.

Mağdur kadın olayı şöyle anlattı: "Fazla alkol aldık. Sabah saat 07.30'da buradan ayrıldık. Balo Sokak'ta yürürken fazla alkol aldığım için yere düştüm. Arkadaşım beni yere oturttu. Kaldırmaya çalışırken Rıdvan isimli biri yanımıza geldi. O gün yanımızda E.Y'nin erkek arkadaşı da vardı.

"BENİ OMZUNA ALDI"

O Rıdvan'a engel olmak istemiş, ancak Rıdvan bıçak çekince korkup gitmiş. Rıdvan beni omuzuna aldığı sırada arkadaşım E.Y'yi de bıçaklamış. Darp etmiş. Bu kişinin yüzünü ben tam görmedim ama arkadaşım gördü."

TECAVÜZ ETTİ, AĞZIMA TOZ BİR MADDE KOYDU

Rıdvan isimli şahsın kendisini inşaat halindeki bir binaya götürerek darp edip cinsel saldırıda bulunduğunu belirten F.H.E., "Ayıldığımda yanımda başka biri vardı. Bu kişinin isminin Engin olduğunu polislerden öğrendim. Bu şahıs beni inşaat halindeki binadan çıkarıp metruk bir binanın son katına götürdü. Bana, 'Ben seni o şekilde buldum. Hatta ölü zannettim. Sonra nefes aldığını görünce canlı olduğunu anladım. Kendine gel diye buraya getirdim' dedi. Ancak kendisi de bana saldırıp tecavüz etti. Bu arada ağzıma toz bir madde koydu. Ben daha çok kendimden geçtim" diye konuştu.

KORKUDAN ŞİKAYET EDEMEDİ

Kendine tekrar geldiğinde bu kez karşısında tutuklu sanık Dursun A'yı bulduğunu ifade eden F.H.E, bu sanığın da kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Sanık Dursun A'nın kendisine "Senin isteğin dışında bir şey olmadı. Sen kendin istedin" gibi şeyler dediğini de belirten F.H.E, "Arkadaşım E.'yi sorunca 'Biz onu öldürdük. Bu anları başkasına anlatırsan seni de öldürürüz' deyince 'Tamam' dedim. Bu şahıstan telefonumu istedim. Bunun üzerine kendi numarasını gizleyerek ayrı yaşadığım eşimi aradı. Onunla konuşup yolu tarif etti. Beni oradan çıkarıp bir otelin önüne götürdü. Eşime gaspa uğradığımı ve bana yardım ettiğini söyledi. Ben o gün korktuğum için şikayette bulunmadım. Olaydan üç gün sonra şikayetçi oldum. Cezalandırılmalarını istiyorum" dedi.

30 BİN LİRA TEKLİF ETTİ

Bu arada olay sonrası arkadaşı E.Y'nin kendisini arayarak şikayetten vazgeçmesi halinde sanıklar Dursun ve Engin'in hem ona, hem kendisine 30 bin lira para vermeyi vermeyi taahhüt ettiklerini söylediğini ifade eden mağdur F.H.E, "Şikayetten vazgeçmeyeceğimi söyledim. Ancak arkadaşım E. "Ben kabul edeceğim' dedi. Bu nedenle kendisiye görüşmüyorum" dedi.

SUÇUNU İNKAR ETTİ

Sanık Dursun A. ise "Olay günü sabah saatlerinde yaşadığım metruk binaya Engin K. isimli arkadaşım şikayetçiyi getirdi. Üstü başı yırtık vaziyetteydi. Kendisini temizledik. Hatta onu kendi yatağıma yatırdım. Dinlenmesini sağladım. Herhangi bir şekilde kendisine saldırıda ve tehditte bulunmadım. Önce E.Y isimli arkadaşını aramamı istedi. Onu aradım. Yine şikayetçinin ricasıyla eşini aradım. Olayı tam olarak eşine anlatmadım, şikayetçiyi kendim götürüp eşine teslim ettim. İddiaları kabul etmiyorum. Şikayetçinin neden böyle beyanlarda bulunduğunu bilmiyorum. Rıdvan isimli şahısla ilgim yoktur. Kimseye de para teklif etmedim" dedi.

BİRLİKTE EVİME GELDİLER

Arkadaşı Engin'in de şikayetçiye karşı herhangi bir olumsuz hareketi olmadığını ileri süren Dursun A. "Şikayetçi kendi rızasıyla yürüyerek Engin'le birlikte evime geldi. Kendisini zorla evime getirmiş değilim. Beraatimi talep ederim" dedi.

Firari sanık Engin K'nin avukatı, şikayetçinin baygın olarak götürüldüğü yeri net hatırlayamayacağını belirterek şikayetçinin beyanlarının çelişkili olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, şikayetçinin beyanında geçen Rıdvan isimli şahıs hakkında herhangi bir soruşturma yapılmadığını, Engin ile aynı kişiymiş gibi iddianame düzenlendiği gerekçesiyle Rıdvan hakkında gerekli araştırmanın yapılması için savcılığa yazı yazılmasına hükmetti. Heyet, Aile Bakanlığı'na davanın ihbari mahiyetinde duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmasına da karar verdi. Sanık Dursun A'nın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, firari sanık Engin K. hakkındaki yakalama müzekkeresinin infazını beklenmesine ve şikayetçilerden E.Y.'nin bir dahaki duruşmaya zorla getirilmesine hükmetti. Duruşma ertelendi.

GÖRÜNTÜLER DAVA DOSYASINDA

Öte yandan yere düşen genç kadının bir erkek şahıs tarafından omza alınıp diğer genç kadını yaralamasıyla ilgili görüntüler dava dosyasına yer aldı.