Taksim’de bir kişi öldürüldü

Kuloğlu Mahallesi Sadri Alışık Sokak üzerinde meydana gelen olayda 32 yaşındaki E.A'ya, ulaşamayan arkadaşı evine geldi. Binanın kapısını açarak içeriye giren arkadaşı, E.A'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkiklerde şahsın bıçakla boğazının kesildiğini ve hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından sokağa gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri de delil yerlerini numaralandırarak, ölen şahsın üzerinde uzun süre inceleme yaptı.

ÖNCE GASP EDİLDİ, SONRA BOĞAZİ KESİLDİ

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından tabuta konulan cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, zanlıyı yakaladığı öğrenildi. Öte yandan ölen kişinin arkadaşları da gözyaşlarına boğuldu. Şahsın eli bıçaklı saldırgan tarafından boğuşma sonrası gasp edilerek öldürüldüğü tespit edildi.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.