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Taksim'de kameraların önünde evsizin parasını çaldılar

Taksim’de sokakta yaşayan bir kişi gasbedildiği anlar kameralara yansıdı.

İHA | 19.06.2018 - 09:45..
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Kimliği belirlenemeyen bir kişi, sokakta yaşadığı öğrenilen bir vatandaşla önce Taksim anıtı önünde bir süre konuştu.

Hararetli geçen konuşmanın ardından evsiz kişi, Taksim Meydanı’ndan metroya giriş yapılan merdivenlerden inmeye başladı.

KARŞI KOYUNCA ŞİDDET UYGULADI

Evsiz vatandaşın arkasından merdivenlerden inen kimliği belirsiz kişi burada evsiz vatandaşın çantasından parasını almaya çalıştı.

Karşı koymaya çalışırken yere düşen evsiz vatandaşı hırpalayan gaspçı, çantayı tamamen almak için yerde yatan adamı birkaç defa yere çarptı.

Taksim'de kameraların önünde evsizin parasını çaldılar

O esnada çantadaki kağıt ve bozuk paralar yere saçıldı. Dökülen paraları alan gaspçı, olay yerinden uzaklaşmak için hızla merdivenlerden yukarı çıktı.

Taksim’de güpegündüz gasp ViDEO

POLİS KOVALADI

Gaspçı tekrar Taksim Meydan’a çıktığı sırada gasp olayını fark eden sivil bir polis tarafından durdurulmak istendi. Ancak polisin müdahalesinden kaçan gaspçı ara sokaklara doğru hızla koşarak uzaklaştı. Sivil polis ekipleri ve polis araçları gaspçıyı ara sokaklarda kovaladı.

Taksim'de kameraların önünde evsizin parasını çaldılar

Olayın ardından yaralanan evsiz vatandaş için olay yerine ambulans ve sağlık ekipleri geldi. Bir süre metro merdivenlerinde tedavi edilen vatandaş daha sonra ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Emniyetin gasp olayıyla ilgili çalışması devam ediyor. Evsiz vatandaşın polise verdiği ifadede 120 lirasının ve bir miktar bozuk parasının gasp edildiği öğrenildi.

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