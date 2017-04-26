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Taksim'de 'telefonlu taciz'e esnaftan müdahale

Taksim’de 40 yaşlarında bir kişi, takip ettiği lise öğrencisinin fotoğraflarını çektiği sırada onu gören esnaf tarafından yakalandı.

26.04.2017 - 16:55
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İstanbul Taksim'de 40 yaşlarında bir kişi takip ettiği lise öğrencisinin fotoğraflarını çekti. Esnaf Ersin Kır, fotoğraf çektiğini görünce şüpheliye müdahale edip yakaladı. Elinden aldığı telefonda lise öğrencisinin fotoğraflarını görünce polise haber verdi.

TACİZİ ESNAF ENGELLEDİ

40 yaşlarında bir kişiyi görünce müdahale ettiğini söyleyen Esnaf Ersin Kır, olayı şöyle anlattı, "Kızın peşinden giden adamı gördüm. Etekli fotoğrafını çekiyordu onu fark ettim. Peşinden gidip yakaladım telefonuna baktık aynı telefonda etekli fotoğraflar var, telefonuyla birlikte polise teslim ettik."

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis şüpheliyi gözaltına aldı. Şikayetçi olan kız öğrenci de ifade için polis merkezine götürüldü. Bir başka polis aracında bekletilen şüpheli yüzünü gizlemeye çalıştı, daha sonra polis merkezine götürüldü.

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