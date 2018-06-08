Talat Bulut'un tacizine uğradığını iddia eden kız konuştu

‘Yasak Elma’ dizisinin setinde oyuncu Talat Bulut’un tacizine uğradığını iddia eden 19 yaşındaki kostüm asistanı Ö. Ş., olayı yargıya taşıdı. Bulut iddiaları reddetti, yapımcı Fatih Aksoy ise “Hasıraltı etmem” dedi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Ö.Ş., olayı Habertürk Gazetesi'nden Bülent İpek'in sorularına şu yanıtları verdi:

- Sette ne yaşandı?

"DUDAĞIMDAN ÖPTÜ"

Talat Bulut’un kravatını düzeltecektim. Önce “Düzeltme”, sonra “Arka tarafa gidip düzeltelim” dedi. Bir odaya girdi, lavabo olmadığını söyleyip koridordaki camdan kravatına baktı. Düzeltmemi istedi. Kravatını tuttuğum esnada dudağımdan öptü, “Bir daha ellemezsin” dedi.

"HEMEN YAPIM EKİBİNE BİLDİRDİM"

- Nasıl tepki verdiniz?

Şok yaşadım, hemen tepki veremedim. Üst kata çıkınca yapım ekibine bildirdim durumu. Sonra konuştuğum kişiyi yanına çağırıp gecikmenin nedenini sordu. Çekimler sürdü ama ben çalışamadım. Uygulayıcı yapımcımıza söyledim. “Arkandayız. Bu yaşadığın cezasız kalmamalı” dediler. Olay perşembe günü oldu. Salıdan itibaren sosyal medyadan yaydım. Bir daha kimsenin başına gelmesini istemiyorum.

"YAPIMCILAR RİCA ETTİ"

- Neden 5 gün beklediniz?

Yapımcının görüşme ricası üzerine bekledim. O da yanımda olduğunu söyledi, hukuki yollara başvurmamı önerdi. Sosyal medyadan paylaştım, ertesi gün savcılığa da gittim. Basının konuya eğilmesi cesaretlendirdi açıkçası. Tazminat davası açmadım, para istemiyorum. Sadece cezalandırılmasını istiyorum.

Daha önce de böyle bir yaklaşımı olmuş muydu?

"EKİPTEN HERKESLE ŞAKALAŞIYORMUŞ"

Bana karşı olmamıştı. Herkesle şakalaşırdı. 2 hafta oldu bu dizinin setinde çalışmaya başlayalı. Ama set çalışanlarını öpüyor, şakalaşıyormuş. Sonra başka hikayeler duymaya başladım. Ekipten bir kızı öpmüş dudağının kenarından.

"ŞÖHRET OLMAK İÇİN NAMUSUMU MU KULLANAYIM"

- Şöhret olmak istediğinizi söyleyenler de var?

Ben kötü bir şey yapmadım. Taciz edilen, mağdur olan benim. Şöhret olmak için neden namusumu ortaya koyayım? Kesinlikle oyunculuğa filan geçmek istemiyorum. İleride kostüm tasarımcısı olmak istiyorum.

- Talat Bey, “Dudağından öptüğümü ispatlasın” diyor...

"ŞAHİTLERİM VAR"

Sette bana şahitlik yapacak insanlar var. Gören herkes şahitlik yapacak. Zaman, tüm gerçekleri ortaya çıkaracak.