taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.585
USD
4,8423
EURO
5,6589
ALTIN
190,51
PETR
74,3600

Tamimi'nin resmini yapan İtalyanlar gözaltında

Batı Şeria'da, Ayrım Duvarı'na İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivist gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 29.07.2018 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Dünya

qweq

Filistinli aktivist Muhammed el-Lahham, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beytullahim kentinde Ayrım Duvarı'na Ahed et-Temimi'nin resmini çizen 2 İtalyan aktivistin gözaltına alındığını belirtti.

Lahham, aktivistlerin resmi tamamlamak üzere olduğu sırada bir Filistinli ile gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürüldüğünü aktardı. İtalyan aktivislerin kimliğine ilişkin bilgi alınamazken, gözaltına alınan Filistinli hakkında da bilgi verilmedi.

İSRAİL GÖZALTINA ALDI

Kimliğini açıklamayan 2 İtalyan ressam, birkaç gün önce işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria arasındaki Ayrım Duvarı'nda 30 metre karelik alana İsrail hapishanesinde tutulan Hanzala Cesaret Ödülü sahibi "Filistinli cesur kız" Ahed et-Temimi'nin resmini çizmeye başlamıştı.

Aralık 2017'de Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesinde ailesiyle yaşadığı eve İsrail askerleri tarafından düzenlenen baskınla gözaltına alınan ve evinin avlusuna zorla giren askerlere tokat attığı videosu yayımlanan Ahed, 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlanan Ahed'in mahkumiyetinin 19 Ağustos'ta sona ermesi gerekiyor. Ancak İsrail makamlarından tahliye tarihine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü. Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

İsrail ve Mısır büyükelçilerinden Türkiye'ye tehditler

589
Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

Erdoğan'dan Trump'a Brunson yanıtı

151
Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

Yunan basını: FETÖ'cüleri yangından kaçırdılar

45
Fatih Erbakan parti kuruyor

Fatih Erbakan parti kuruyor

93
Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

Ege Denizi'nde FETÖ'cüleri taşıyan bot battı

90
115 yaşındaki Mehmet dede TUİK verilerini doğruladı

115 yaşındaki Mehmet dede TUİK verilerini doğruladı

120
Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

Sıla'dan konserine gelen hakemlere frikik esprisi

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM