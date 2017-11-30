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Tan Taşçı'ya Asena'yı sordular

Beşiktaş’taki bir mekanda önceki akşam konser veren Tan Taşçı sevgilisi Asena sorulunca şaşırdı.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 07:57..
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Şarkıcı Tan Taşçı geçen yazdan bu yana Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile aşk yaşıyor.

"GELMEDİ Mİ YOKSA"

Önceki akşam konser veren Tan Taşçı “Asena Hanım’ı göremedik, nerede?” diye soran muhabirlere “Aaa yoksa gelmedi mi? Ben içeride konseri izliyor sanıyordum” dedi.

Asena Atalay 2010’da evlendiği futbolcu Caner Erkin’den oğulları Çınar’a rağmen Şubat 2016’da boşanmıştı.

Geçen Ağustos’ta şarkıcı Tan Taşçı ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Bodrum ve Çeşme’de tatil yapan sevgililer Ekim’de ayrılmıştı. Ancak çiftin ayrılığı uzun sürmedi ve kısa süre sonra tekrar bir araya geldiler.

Tan Taşçı'ya Asena'yı sordular

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