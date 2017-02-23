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TANAP 2018'in ikinci yarısında hazır olacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "2018 ikinci yarısı itibarıyla boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz" dedi

23.02.2017 - 17:28
  1. Haberler
  2. Projeler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 3. Bakanlar Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enerjinin, bölgenin ve dünyanın istikrarı, barış için önemli bir araç olarak kullanılabileceğine inandığını söyledi.

2018 YILININ İKİNCİ YARISI HAZIR

Bundan 10 yıl önce ilk kez dile getirilen Güney Gaz Koridorunun belkemiği olarak Azerbaycan ile TANAP projesinin geliştirildiğini anımsatan Albayrak,"Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı ilgili tüm paydaşlarına hizmet eden bölgesel iş birliğinin mükemmel ve tarihi bir örneği durumundadır. İnşaatın yaklaşık yüzde 65'i tamamlanmış olup, 2018 ikinci yarısı itibarıyla boru hattını gaz ile doldurmaya hazır hale getireceğiz. Bu kapsamda, 2020 itibarıyla 10 milyar metreküp Azeri gazını TAP'a (Trans Adriyatik Boru Hattı) iletebileceğiz."

MÜKEMMEL VE TARİHİ BİR ÖRNEK

Bakan Albayrak, TANAP'ın, ilgili tüm paydaşlarına hizmet eden bölgesel iş birliğinin mükemmel ve tarihi bir örneği olduğunu anlattı.

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