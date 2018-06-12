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TANAP açılıyor

TANAP projesinin açılış töreninde konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "TANAP, Türkiye'nin enerjideki anahtar ülke konumunu pekiştirecektir" dedi.

Haber Merkezi | 12.06.2018 - 18:11..
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TANAP açılıyor

Azeri gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak ve "Enerjinin İpek Yolu" olarak adlandırılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) açılışı bugün yapılıyor.

Açılışta konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak projenin önemine değildi.

ENERJİNİN İPEK YOLU DEVREYE GİRİYOR

Albayrak'ın konuşmasından satırbaşları:

TANAP, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluk ve muhabbetin, geleceğe bırakacağı en büyük mirastır.

Projedeki tüm tarafların, huzurun ve istikrarın kazanacağı, dünyadaki ender projelerden biri olacaktır.

Avrupa'nın enerji arz güvenliği Türkiye'den başlar" tezimizin en büyük göstergesidir. Projedeki tüm tarafların, huzurun ve istikrarın kazanacağı, dünyadaki ender projelerden biri olacaktır.

TANAP, Türkiye'nin enerjideki anahtar ülke konumunu pekiştirecektir.

Bakan Albayrak TANAP açılış töreninde konuştu VİDEO

TANAP PROJESİ

Son dönemde dünyada enerji alanında hayata geçirilen en büyük doğalgaz projelerinden biri olan TANAP, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.

TANAP, Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayarak Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek.

TANAP açılıyor

Toplam uzunluğu bin 850 kilometre olan TANAP, Yunanistan sınırında Edirne'nin İpsala ilçesinde son bulacak ve bu noktadan Avrupa ülkelerine doğalgaz aktaracak TAP Doğalgaz Boru Hattı'na bağlanacak.

Yıllık toplam kapasitesi 16 milyar metreküp olacak proje ile 10 milyar metreküp doğalgazın Avrupa'ya, 6 milyar metreküpün ise Türkiye'ye taşınması hedefleniyor.

İlk etapta Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Eskişehir'den 2019 Haziran'a kadar 2 milyar metreküp gaz alabilecek ve bu miktar her yıl 2 milyar metreküp artırılarak 2021'de 6 milyar metreküpe ulaşacak.

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