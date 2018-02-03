Tank ve Obüsler Suriye sınırından girdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı için sınıra sevkiyatlar devam ediyor. Obüs ve tanklar, terör örgütlerinin ellerinden kurtarılan bölgelere ilerlerken, arkaları yeni sevkiyatlar ile dolduruluyor.

ASKERİ KONVOY SURİYE'YE GİRİŞ YAPTI Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığından hareket eden askeri konvoy akşam saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giriş yaptı. Buradan Afrin’e bağlı Darmık ve Bursea dağlarına yönelik devam eden operasyona destek vereceği öğrenildi.

