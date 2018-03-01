Tankları korumak için PULAT geliyor

Savunma Sanayii'nde çalışmalarını sürdüren ASELSAN, yeni ürünü PULAT ile aktif koruma sistemine geçiyor. S-400 ile aynı mantıkta çalışacak olan PULAT, birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlıyor.

TESPİT VE İMHA EDECEK

Tanklara entegre edilecek olan ASELSAN ürünü PULAT aktif koruma sistemi, sahip olduğu yüksek teknoloji radar ile platforma yöneltilmiş olan tehditleri tespit eder, ardından “Fiziksel İmha (Hard-Kill)” yeteneği ile tehdidi platforma çarpmadan önce uygun zaman ve mesafede etkisiz hale getirir.

PULAT gerek yakın mesafeden fırlatılan tanksavar roketlerine gerekse de uzak mesafeden fırlatılan güdümlü tanksavar füzelere karşı modül yerleşimine bağlı olarak her yönü kapsayan 360°’lik tam bir koruma kalkanı sağlar. Platform üzerine dağıtık olarak yerleştirilen koruma modülleri sayesinde birden çok tehdide karşı aynı anda etkinlik sağlar.

PULAT NEDİR?

PULAT, birçok farklı tipte zırhlı araca uyarlanabilen ve radarla tehdit algılama çözümü sayesinde toz, çamur, kar, yağmur gibi zorlu çevresel şartlar altında etkin çalışabilen aktif koruma sistem çözümüdür.

S-400'LERİN ÇALIŞMA MANTIĞINDA

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Sistem, tanka yönelik mühimmat ateşlendiğinde radarlarıyla mühimmatı tespit ediyor, hızı ile birlikte izlemeye alıyor ve tanka ulaşmadan belli bir mesafede tankın üzerinden atılan bomba ile bu mühimmatı havada imha ediyor. Bu sistemin adı PULAT. Bu sistem, atılan mühimmatı 8-10 metre mesafede karşılıyor. Ayrıca AKKOR adlı başka bir sistem var. O da atılan mühimmatı 100 metre mesafede karşılıyor. Aynı S400’lerin çalışma mantığında." şeklinde konuştu.