Tapu dairelerinin yükü hafifleyecek

Tapuya konulacak ipotekler için yapılan düzenlemenin tapu dairelerinin yükünü önemli ölçüde hafifleteceğini ve gerçek bir otomasyon sisteminin uygulanmaya başlandığını belirtildi.

"ZİRAAT BANKASI ŞUBELERİNDEN GERÇEKLEŞECEK"

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun konuyla ilgili bir açıklama yaparak, “Bugüne kadar yapılan uygulamalarda, tapu dairesinde işlemler başlatılıyor, ödeme yapıldıktan sonra ipotek tesisi için tekrar Tapu Dairesine gidiliyordu. Taraflar açısından uzun süren muamele süreci Tapu Daireleri için de bekleyen işlemler açısından büyük zorluk oluşturuyordu. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası arasında yapılan anlaşmayla tapuya dair ipotek işlemleri bundan böyle Ziraat Bankası Şubelerinde gerçekleştirilecek. Elektronik ortamda banka tarafından aktarılan bilgilerin ilgili tapu dairesi tarafından tapuya işlenmesi ile işlem sona erecektir. Bu aslında olması gereken büyük otomasyon sisteminin en önemli parçasıdır.”