taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.654
USD
3,6961
EURO
3,9364
ALTIN
152,54
PETR
55,3300

AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Avrupa Konseyi Seçim Gözlem Heyeti olarak Türkiye'ye gelen Hunko'nun PKK flamaları ile fotoğrafı ortaya çıktı.

18.04.2017 - 09:59
  1. Haberler
  2. Gündem
AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Avrupa Konseyi seçim gözlemciler heyeti üyesi olarak Türkiye'ye gelen Andrej Hunko'nun PKK sözde bayrağı ile fotoğrafı ortaya çıktı.

PKK DESTEKÇİSİNİN ÇARPIK RAPORU ŞAŞIRTMADI

Fotoğrafı ortaya çıkaran Ak Parti İstanbul Milletvekili ve İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Mustafa Yeneroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla birlikte "Avrupa Konseyi'nin Güneydoğu'ya seçim gözlemcisi olarak gönderdiği bu PKK destekçisi sol parti vekili Hunko'nun çarpık raporu şaşırtmamalı." ifadelerini kullandı.

AGİT'in gözlemcisi PKK'lı çıktı

Yeneroğlu ayrıca; "Avrupa Konseyi PKK destekçisi birisini Türkiye'ye seçim gözlemcisi olarak göndermiş olması sebebiyle özür dilemeli ve raporu çöpe atmalı." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

MİT tırlarını durduran savcı yakalandı

110
Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

Kemal Kılıçdaroğlu kaybettiğine inanmıyor

294
United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

United bu kez evlilik hazırlığı yapan çifti uçaktan attı

40
Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

Ahmet Hakan: Kemal Kılıçdaroğlu çok ezik

60
Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

Alman gazetenin Dortmund saldırısı iddiası

28
Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

Abdullah Gül sessizliğe gömüldü

40
Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

Zehra Çilingiroğlu sevgilisiyle görüntülendi

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM