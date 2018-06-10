Tarihi Antalya Mevlevihanesi restore edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Antalya Valiliği iş birliğiyle, 'Eski Antalya' diye bilinen Kaleiçi'nde bulunan Antalya Mevlevihanesi'nin tahrip olan bölümleri restore edildi.

Selçuklu Devleti sultanlarından Alaaddin Keykubat tarafından 1255 yılında yaptırılan Antalya Mevlevihanesi'nin restorasyonu, 2 yılda tamamlandı. Kültür ve sanat merkezi olarak kullanılacak mevlevihanede, mevlevilikle ilgili çeşitli bilgilerle eşyalar sergileniyor.

YOK EDİLEN MEZAR TAŞLARI

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın mevlevihane gibi mekanlara sahip çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

Topraklardaki asıl tapunun cami, medrese, mezar ve mezar taşları olduğunu anlatan Vali Münir Karaloğlu, "Mezar taşlarına sahip çıkamayan bir millet, topraklarına sahip çıkamaz. Birileri çok bilinçli bir şekilde, Antalya'daki, Kaleiçi'ndeki İslami kültürü ve havayı yok edebilmek için mezar taşlarını bile yok etmişler" dedi.

KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Vali Münir Karaloğlu, "Burasının, mevlevilikle ilgili çeşitli bilgilerin, eşyaların sergilendiği yaşayan bir kültür ve sanat merkezi olmasını arzu ettik. 7-24 yaşayacak bir mekan olsun arzusundayız. Çocuklarınızı getirin, bu havayı teneffüs etsinler. Üniversite, lise öğrencilerimiz burada divan okusunlar, Mesnevi okusunlar. Sanatla ilgili, tasavvuf musikisiyle ilgili, geleneksel İslam sanatlarıyla ilgili kurslar alsınlar. Bu mekanlara sahip çıkmak zorundayız. İnsan nefesinin değmediği hiçbir yeri, mekanı koruyamazsınız. Onun için nefesinizi bu mekanlara değdirin" şeklinde konuştu.

ANTALYA MEVLEVİHANESİ

Antalya Mevlevihanesi, Selçuklu döneminde kubbe ve tavan sistemi kullanılarak inşa edildi. Enine dikdörtgen planlı olan mevlevihanenin iç kısmında basamaklı yükseltileri bulunuyor.

Mevlevihanede, altta ve üstte olmak üzere 4 mekan bulunuyor. Mevlevihanenin hemen batısında yeni onarılmış bir Osmanlı hamamı da yer alıyor.