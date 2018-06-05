Tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı

Edirne'de geçmiş dönemde İl Müftülüğü kararıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu ve kemerlerine konulan 'kuş konmazlar', Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla yerinden söküldü.

''HAYVANLARA EZİYET EDEN APARATLARI SÖKÜYORUZ''

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, camilerin insanlar olduğu kadar hayvanların da yaşam alanı olduğunu belirterek, "Camiler hayvanlar için de yaşam alanı. Edirne'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami'de zamanla bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında, bu kuş konmazları yerleştirmişler. Son aldığımız kararla kuş konmazların kaldırılması kararını aldık. Bu aparatları söküyoruz. Böylece hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

CAMİİ AVLUSUNDA KUŞ SESLERİ

Kuş konmazların camilerden sökülmesiyle kuşların tarihi cami avlularında uçmaya başladığı görüldü. Çok sayıda vatandaşın da hayvanlara eziyet olarak gördüğü kuş konmazların, Edirne İl Müftülüğü tarafından kuşların camileri kirletmelerini önlemek amacıyla konulduğu öğrenildi.