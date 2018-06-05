taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.250
USD
4,5949
EURO
5,3737
ALTIN
190,87
PETR
75,4100

Tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı

Edirne'nin tarihi camilerin avlu ve kemerlerine kuşların konmasını engellemek amacıyla konulan, dikenli tellerden yapılan 'kuş konmazlar' artık olmayacak.

DHA | 05.06.2018 - 09:34..
  1. Haberler
  2. Tarih

Edirne'de geçmiş dönemde İl Müftülüğü kararıyla, UNESCO Dünya Kültür Mirasları Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski ve Üç Şerefeli camilerin avlu ve kemerlerine konulan 'kuş konmazlar', Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün aldığı kararla yerinden söküldü.

''HAYVANLARA EZİYET EDEN APARATLARI SÖKÜYORUZ''

Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Osman Güneren, camilerin insanlar olduğu kadar hayvanların da yaşam alanı olduğunu belirterek, "Camiler hayvanlar için de yaşam alanı. Edirne'de Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami'de zamanla bizim Vakıflar Genel Müdürlüğü dışında, bu kuş konmazları yerleştirmişler. Son aldığımız kararla kuş konmazların kaldırılması kararını aldık. Bu aparatları söküyoruz. Böylece hayvanlara eziyet eden bu aparatları ortadan kaldırmış oluyoruz" dedi.

Tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı

CAMİİ AVLUSUNDA KUŞ SESLERİ

Kuş konmazların camilerden sökülmesiyle kuşların tarihi cami avlularında uçmaya başladığı görüldü. Çok sayıda vatandaşın da hayvanlara eziyet olarak gördüğü kuş konmazların, Edirne İl Müftülüğü tarafından kuşların camileri kirletmelerini önlemek amacıyla konulduğu öğrenildi.

Tarihi camilerdeki 'kuş konmazlar' kaldırıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ORC'nin 24 Haziran anketi

ORC'nin 24 Haziran anketi

178
DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

DP lideri Uysal, FETÖ elebaşına sayın dedi

99
Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

Netanyahu, Almanya'dan eli boş döndü

50
Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

Yasemin Özilhan: Diyeti bozdum

62
Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

Suudi Arabistan'da kadınlar ehliyetlerini almaya başladı

41
Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

Suriye'de düşman cepheler arasında petrol anlaşması

20
Aziz Yıldırım'ın son sözleri

Aziz Yıldırım'ın son sözleri

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94