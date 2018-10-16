taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7788
Euro
6.69975
Altın
1226.995
Borsa
98631.27
Gram Altın
228.142

Tarihi Drake Adası 6 milyon sterline satışta

İngiltere'nin Plymouth kenti açıklarındaki Drake Adası, 6 milyon sterline (yaklaşık 7.8 milyon dolar) satışa çıkarıldı.

Haber Merkezi | 16.10.2018 - 03:34..
  1. Haberler
  2. Avrupa

6 dönümlük adada İngiltere'yi Fransız ve İspanyol istilasına karşı korumak amacıyla 16'ncı yüzyılda inşa edilen bir kale, bir kışla, tüneller ve bir rıhtım bulunuyor.

Plymouth'un 600 metre açığındaki adanın lüks bir otel ve spa tesisi için inşaat izni var.

Tarihi Drake Adası 6 milyon sterline satışta

İNGİLİZ AMİRALİN ADINI TAŞIYOR

Drake Adası'nın sahibi Dan McCauley'nin oğlu Aidan McCauley, "Babam adanın tekrar kullanıma açılmasını istiyordu. Şimdi bunun gerçekleşmesi için çalışıyoruz" dedi.

Ada, 1577'de dünyanın etrafını dolaşmak için buradan denize açılan İngiliz amiral Francis Drake'in adını taşıyor.

Tarihi Drake Adası 6 milyon sterline satışta

Geçmişte hapishane olarak da kullanılan adada bir kilise ve 1989'da kapanan bir macera sporları eğitim merkezi de bulunuyor.

O tarihten beri kimsenin girmediği adayı 1990'larda iş adamı ve Plymouth Argyle futbol kulübünün eski başkanı McCauley satın alımıştı.

Plymouth Belediyesi geçen yıl, adadaki yapıların turistik tesise dönüştürülmesine izin vermişti.

Tarihi Drake Adası 6 milyon sterline satışta

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

13
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

46
İngiltere: Kaşıkçı soruşturmasını destekliyoruz

İngiltere: Kaşıkçı soruşturmasını destekliyoruz

5
Rusya Ortodoks Kilisesi, Patrikhaneyle ilişkileri kopardı

Rusya Ortodoks Kilisesi, Patrikhaneyle ilişkileri kopardı

9
Tavuklarını yediği iddiasıyla köpeği iple ağaca astı

Tavuklarını yediği iddiasıyla köpeği iple ağaca astı

30
Trafik cezalarını artıracak kanun teklifine onay

Trafik cezalarını artıracak kanun teklifine onay

18
Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

Microsoft'un kurucularından Paul Allen öldü

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM