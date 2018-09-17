Tarihi evlerin gölgesinde yöresel pazar

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaklaşık 200 yıllık çantı evlerinin bulunduğu Yukarı Mahalle'nin canlanması amacıyla yöresel ürünlerin satıldığı pazar kuran kadınlar, bölgedeki tarihi dokuyu geleceğe taşımayı hedefliyor.

Bir zamanlar ilçenin merkezi olduğu bilinen Yukarı Mahalle'de, 2013 yılında yöre kadınlarının el birliği ve Akçakoca Belediyesi'nin desteğiyle tarihi dokuyu yaşatmak amacıyla yöresel ürünlerin satıldığı pazar kuruldu.

ÇIĞIRTKANLIĞA İZİN YOK

Bölgede çantı adı verilen ve tahtalar birbirine geçirilerek çivi kullanılmadan inşa edilen 130 tarihi ev, kadınlar pazarına gölge oluyor.

Evlerin bodrum katları ile ev önlerine kurulan 80 tezgahta girişimci kadınlar, yöresel eşya ve yiyecekleri sergileyerek pazara gelenlere tarihi havayı soluma imkanı sunuyor. Kadın gücünü simgeleyen ve hafta sonları hizmet veren pazarda "çığırtkanlık" yöntemiyle satış yapılmasına izin verilmiyor.

AKÇAKOCA'NIN AMİRAL GEMİSİ

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, kadın eliyle yeniden canlandırılan pazarın, turizm şehri Akçakoca'nın "amiral gemisi" olduğunu söyledi. Yukarı Mahalle'nin, Akçakoca'da ticaretin ve pazarın olduğu "ilk şehir merkezi" olduğunu aktaran Yemenici, "Bu pazarı canlandırmak ve sürdürülebilir hale getirmek için çalışma yaptık. Gerek sivil toplum gerekse vatandaşlarımız bu projeye değer verdi. Hem kadın istihdamını arttırmak ve teşvik etmek hem de tarihin yaşatılması, yöresel ürünlerin ortaya çıkması anlamında çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum" dedi.

AMAÇ TARİHİ DOKUYU CANLANDIRMAK

Projenin fikir sahibi Gülten Özdeş de girişimci kadınlar ile kolları sıvadıklarını ve 2 yılda projeyi tamamladıklarını söyledi.

Bölgede 60-65 yıl önce bir pazarın bulunduğunu aktaran Gülten Özdeş, "Bu pazarı canlandırmak, tarihi evleri de hayatın içine almak adına burada bir pazar açtık. Burada amaç; bir pazar açmak değil, tarihi dokuyu canlandırmaktır" diye konuştu.

"BURAYI CANLANDIRMAK İÇİN PAZAR KURDUK"

Gülten Özdeş, "Burayı canlandırmak için bir pazar düşündük, arkadaşlarla bir araya geldik. Sermayeleri olmayan kadınları bir araya getirdik. 'Ne yapabiliriz?' diye düşünürken 'Çeyizlerimizi ortaya dökelim' diyerek kullanılmayanları tezgaha taşıdık. Kadınlarımız yıllarca sandıkta bekleyen çeyizlerini tezgahlara koydu. Böylece bu pazar başladı." diye konuştu.

"BURASI PAZAR DEĞİL, BURASI TARİH"

Yukarı Mahalle muhtarı Mehmet Karabıyık ise, "1930-1950 yıllarında burada kurulan pazara erkekler giremezmiş. Yaşlılarımızın bize anlattığı kadarıyla böyle. Şehrin merkezi o zamanlar burasıymış. Biz de burayı canlandırmak istedik, kadınlarımızı topladık. 25-30 kadın ile belediye ve yerel yönetimlerin katkısıyla burayı kurduk. Burası pazar değil, burası tarih. Evlerimiz hep eski. Gelen herkes fotoğraflarını çekiyor. Buraya gelen herkes mutlu. Gelen bir daha geliyor." ifadelerini kullandı.