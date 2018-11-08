Fatih'teki tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğinde yapım aşamasında olan kaçak yapının yıkımına başlandı. Mercan Mahallesi Nasuhiye Sokak'taki İrene Kulesi'nin bitişiğindeki izinsiz yapılaşma üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.
EKİPLER BÖLGEYE GELDİ
Kulenin bitişiğindeki duvarlara demirler çakıldığını, tarihi Sağır Han'ın çatısına çelik konstrüksiyon ve ahşap bir yapının inşa edildiğini tespit eden ekipler, öğle saatlerinde bölgeye geldi.
Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor VİDEO
EKİPLERİN YIKIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor. Kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi.