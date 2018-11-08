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Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor

Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğinde henüz inşaat halindeki yapıya ekipler müdahale etti.

AA | 08.11.2018 - 16:03..
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Fatih'teki tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğinde yapım aşamasında olan kaçak yapının yıkımına başlandı. Mercan Mahallesi Nasuhiye Sokak'taki İrene Kulesi'nin bitişiğindeki izinsiz yapılaşma üzerine belediye ekipleri çalışma başlattı.

Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor

EKİPLER BÖLGEYE GELDİ

Kulenin bitişiğindeki duvarlara demirler çakıldığını, tarihi Sağır Han'ın çatısına çelik konstrüksiyon ve ahşap bir yapının inşa edildiğini tespit eden ekipler, öğle saatlerinde bölgeye geldi.

Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor

Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor VİDEO

EKİPLERİN YIKIM ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Ekiplerin yıkım çalışması sürüyor. Kulenin bitişiğindeki yapımı tamamlanan diğer kaçak yapıların, Anıtlar Kurulu'ndan karar çıktıktan sonra yıkılacağı bildirildi.

Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor

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