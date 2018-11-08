Tarihi İrene Kulesi'nin bitişiğindeki yapı yıkılıyor

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Mbappe'nin sözleşmesindeki uçuk rakamlar

Genç yıldız Kylian Mbappe, PSG ile sözleşme imzalarken kulüpten 5 yıllık sözleşme parası olarak 50 milyon euro ve yıllık 50 saat özel uçakla gezme hakkı istedi.