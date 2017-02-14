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Tarihi kampanyayla 12 günde 3 aylık satış yapıldı

1 Şubat'ta başlayan dev kampanyayla 12 günde 1 milyar 150 milyon lira ciro elde edildi.

14.02.2017 - 10:49
  1. Haberler
  2. Emlak

1 Şubat'ta Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen 240 ay vadeli kampanyada satışlar devam ediyor.

Tarihi kampanyayla 12 günde 3 aylık satış yapıldı

1 MİLYAR 150 MİLYON LİRA CİRO

Kampanya sayesinde 'ölü sezon' daha hareketli geçiyor. 1 Şubat-12 Şubat tarihleri arasında 12 günde 1.250 konutun satıldığı belirlendi ve toplam 1 milyar 150 milyon lira ciro elde edildi.

Konut üreticileri, kampanyaya projelerindeki satışa açık daire sayısının yüzde 20’si ile katılıyor. Edinilen bilgilere göre, 12 günde 30 projeden 5’i kotasını doldurdu.

Tarihi kampanyayla 12 günde 3 aylık satış yapıldı

İlk 5 günde Ankara’daki Sofa Loca, İstanbul Bağcılar’daki Batışehir ve Nidapark Küçükyalı projeleri kampanya için ayırdıkları yüzde 20’lik satış kotalarını doldurmuştu.

Geçtiğimiz hafta da Ankara’daki Koordinat Çayyolu ile İstanbul Zekeriyaköy’deki Köy kotalarını dolduran projeler arasına girdi. İstanbul’daki Karat 34, Tual Adalar ile Tual Bahçekent de kotalarını doldurmak üzere.

60 AYA BÜYÜK İLGİ

Tarihi kampanya, her gelir grubuna hitap eden 60 ayda sıfır, 120 ayda yüzde 0.45, 240 ayda yüzde 0.79 faiz oranı sunuyor. 12 günde satılan 1.250 ev için tüketicilerin her vade seçeneğine ilgi gösterdiği belirtiliyor. 240 ay vadenin yanı sıra cazip ödeme seçenekleri nedeniyle 120 ay ve 60 ay sıfır faiz seçeneğine de ilgi büyük.

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