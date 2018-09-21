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Tarihi Taşköprü temizleniyor

1634 yıllık tarihi Taşköprü'deki sprey boya yazıları, basınçlı buharla temizlenerek daha güzel bir görüntüye kavuşuyor.

AA | 21.09.2018 - 14:52..
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Nehri üzerindeki Roma Dönemi'ne ait köprünün birçok yerine sprey boyalarla yazılan yazıların yüksek buharlı basınç makineleriyle temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Tarihi Taşköprü temizleniyor

TEMİZ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Belediye ekiplerinin çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprünün yeniden "temiz görünüme" kavuşacağı bildirildi.

Tarihi Taşköprü temizleniyor

MOTOR TAŞIT GEÇİŞİNE KAPATILMIŞTI

Taşköprü, 2006'da Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından motorlu taşıt geçişine kapatılmıştı.

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