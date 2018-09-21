Tarihi Taşköprü temizleniyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seyhan Nehri üzerindeki Roma Dönemi'ne ait köprünün birçok yerine sprey boyalarla yazılan yazıların yüksek buharlı basınç makineleriyle temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
TEMİZ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞACAK
Belediye ekiplerinin çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve köprünün yeniden "temiz görünüme" kavuşacağı bildirildi.
MOTOR TAŞIT GEÇİŞİNE KAPATILMIŞTI
Taşköprü, 2006'da Karayolları Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen restorasyonun ardından motorlu taşıt geçişine kapatılmıştı.