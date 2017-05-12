Tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin taşınmasına başlandı

Ilısu Baraj Gölü altında kalacak antik Hasankeyf İlçesi'nin en önemli tarihi eserlerinden biri olan Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması işlemleri jandarmanın güvenlik önlemleri altında yapılıyor.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Sabah türbenin taşınmaya başlanmasıyla birlikte çok sayıda Hasankeyfli de cep telefonlarıyla görüntüleyip sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaya başladı.

Batman'daki tarihi türbe taşınıyor- FOTO GALERİ

PLATFORM OLUŞTURULDU

Kültür Bakanlığı ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce ortak yürütülen çalışmalar kapsamında, Hollanda ve Türk olmak üzere 2 firmanın üstlendiği taşıma işlemleri için 150 tekerden oluşan bir platform oluşturuldu.

YENİ YERİNE TAŞINIYOR

Zeynel Bey Türbesi'nin çevresindeki taşlar itina ile tek tek sökülüyor ve platforma yüklenerek türbenin kurulacağı yeni yerine taşınıyor. Oluşturulan 150 kişilik özel ekibin Zeynel Bey Türbesi'ne taşıma çalışması devam ediyor.













