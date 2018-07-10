taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.253
USD
4,7237
EURO
5,5522
ALTIN
191,25
PETR
78,4200

Tarihin en genç kabinesi

Dün Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kabine Türkiye siyasi tarihinin en genç kabinesi oldu.

Haber Merkezi | 10.07.2018 - 07:27..
  1. Haberler
  2. Gündem
Tarihin en genç kabinesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Kabinede dikkat çeken detay ise yaş ortalaması oldu. Genç kabineyle yeni sistemde büyük başarı hedefleniyor.

YAŞ ORTALAMASI 49

En genç bakan 39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk olurken, en yaşlı bakan ise 64 yaşındaki Hulusi Akar oldu. Yeni kabinenin yaş ortalaması 49 oldu.

Tarihin en genç kabinesi

İşte bakanların doğum tarihleri:

Fuat oktay-1964

Abdülhamit Gül-1977

Berat Albayrak-1978

Mevlüt Çavuşoglu-1968

Süleyman Soylu-1969

Hulusi Akar-1952

Prof.dr. Ziya Selçuk-1961

Fahrettin Koca-1965

Fatih Dönmez-1965

Mehmet Cajit Turan-1960

Fatih kurum-1976

Bekir Pakdemirli-1973

Mehmet Ersoy-1968

Mehmet Kasapoğlu-1976

Ruhsar pekcan-1958

Mustafa Varank-1976

Zehra Zümrüt Selçuk-1979

Yeni sistemin ilk kabinesi VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni sistemin 3 KHK'sı

Yeni sistemin 3 KHK'sı

21
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi onayladı

70
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ilk açıklama

44
ABD askerleri ve ajanlar, yine spor uygulaması kurbanı

ABD askerleri ve ajanlar, yine spor uygulaması kurbanı

28
Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

Ruhsar Pekcan, bakan olduğunu havalimanında öğrendi

25
Boğanın boynuzladığı matadorun kafa derisi yüzüldü

Boğanın boynuzladığı matadorun kafa derisi yüzüldü

40
Orgeneral Yaşar Güler kimdir

Orgeneral Yaşar Güler kimdir

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM