Tarihin en genç kabinesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Külliye'de merakla beklenen yeni kabineyi açıkladı. Kabinede dikkat çeken detay ise yaş ortalaması oldu. Genç kabineyle yeni sistemde büyük başarı hedefleniyor.
YAŞ ORTALAMASI 49
En genç bakan 39 yaşındaki Zehra Zümrüt Selçuk olurken, en yaşlı bakan ise 64 yaşındaki Hulusi Akar oldu. Yeni kabinenin yaş ortalaması 49 oldu.
İşte bakanların doğum tarihleri:
Fuat oktay-1964
Abdülhamit Gül-1977
Berat Albayrak-1978
Mevlüt Çavuşoglu-1968
Süleyman Soylu-1969
Hulusi Akar-1952
Prof.dr. Ziya Selçuk-1961
Fahrettin Koca-1965
Fatih Dönmez-1965
Mehmet Cajit Turan-1960
Fatih kurum-1976
Bekir Pakdemirli-1973
Mehmet Ersoy-1968
Mehmet Kasapoğlu-1976
Ruhsar pekcan-1958
Mustafa Varank-1976
Zehra Zümrüt Selçuk-1979