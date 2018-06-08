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Tarihte gizli kalmış ilk kadın doktor

Tarihin ilk kadın doktoru Margaret Ann Bulkley, mesleği uğruna tam 56 yıl kadın olduğunu gizlemiş, sırrı ancak ölünce ortaya çıkmıştı.

Özel İçerik | 08.06.2018 - 09:24..
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Tarihte gizli kalmış ilk kadın doktor

Aybüke SENGİR / [email protected]

1856 yılında, ilk kadın doktor olarak kayıtlara geçen Elizabeth Garrett’ten tam yarım yüz yıl önce yaşayan Margaret Ann Bulkley vardı. Adını hiç duymadığımız bu kadın, dönemin en başarılı doktorlarından biriydi ve tıp dünyasına önemli katkılar sağlıyordu.

Bulkley’in, 19. Yüzyılın başında doktorluğunu kadın kimliği ile yapmasına imkan yoktu. Toplumun bu adaletsiz yaklaşımını aşmak için adını değiştirdi ve erkek kılığına girdi. Üstelik mesleğini İngiliz ordusuna karşı yaptı. Margaret’in cinsiyeti, ancak öldüğü zaman anlaşıldı. Ordu, doktorun bu sırrı açıklanmasını yasakladı ve 100 yıl boyunca Margaret Ann Bulkley’in hikayesi gizli kaldı.

MARGARET ANN BULKLEY’DEN DR JAMES’E DÖNÜŞÜ

1789 doğumlu Margaret Ann Bulkley, 14 yaşına geldiğinde, maddi güçlükler ve babasının borçları nedeni ile hapse düşmesine, Margaret ve annesinin de Londra’da yaşayan amcasının evine sığınmasına sebep oldu.

Burada amcası sayesinde elit bir çevreyle tanışma şansı yakaladı. Ailesi, elit çevrenin desteği ile zeki Margaret’ın öğretmen olabileceğini düşünüyor, onu bu yönde destekliyorlardı.

Tarihte gizli kalmış ilk kadın doktor

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Margaret, bu elit çevrede, devrimci Venezuela generali Francisco Miranda ile tanıştı. Bu tanışma Margaret’ın yaşamında dönüm noktası oldu. Birlikte yaptıkları plana göre, Margaret cinsiyetini gizleyerek tıp eğitimi alacak, mezun olduktan sonra Venezuela’da doktorluk yapacaktı.

Tarihte gizli kalmış ilk kadın doktor

AMCASININ ADINI VE MİRASINI ALDI

Margaret, 1806’da vefat eden amcasının adını ve miras bıraktığı parayı alarak, Edinburgh Üniversitesi’ne girdi. Ancak mezun olduğunda, Miranda ile yaptıkları planı  hayata geçiremediler. Miranda siyasal olaylardan dolayı İspanyollar tarafından hapsedilmişti. Margaret kurdukları planı tek başına uyguladı, kadın kimliğini gizleyerek yaşamına Dr. Barry olarak devam etmeyi seçti.

OMUZLARINA HAVLU KOYUYORDU

Dr. Barry, bu haliyle oldukça dikkat çekiyordu. Vejeteryandı, sütünü içtiği bir keçisi ve adı Psyche olan küçük bir köpeği vardı. Gittiği her yere çok güvendiği yardımcısı Danzer’i de götürüyordu. (Danzer Barry’nin 50 yıl boyunca yanında kaldı.)  Her sabah Danzer, Barry’e 6 küçük havlu verirdi. Barry bu havluları, kıvrımlı hatlarını yok etmek için vücuduna sarar ve omuzlarını daha geniş göstermesi için vatka gibi omuzlarına yerleştirirdi.

FLORENCE NİGHTİNGALE ONU SEVMEZDİ

Dönemin en iyi doktoru aynı zamanda en huysuzuydu da. Titiz ve zor beğenen mizacından kaynaklı sürekli problemler yaşıyordu. Aynı dönem birlikte görev yaptığı ünlü reformcu hemşire Florence Nightingale, Dr. Barry için ''Daha önce orduda onun kadar katı bir varlık görmedim'' diye arkasından söylediğiyle bilinir.

SIRRI ÖLÜNCE ORTAYA ÇIKTI

1857 yılında Kanada’da görev yaparken rahatsızlanan Dr. Barry, Londra’ya geri dönmek zorunda kaldı. 76 yaşına geldiğinde de öldü. Dr. Barry’nin son isteği, üzerindeki kıyafetlerle hızlıca gömülmekti. Ancak son isteği yerine getirilmedi, ölümünden sonra doktorun aslında kadın olduğu hatta vücudunda doğum yaptığına dair izler taşıdığı anlaşıldı.

Tarihte gizli kalmış ilk kadın doktor

56 YIL BOYUNCA İNGİLTERE ORDUSUNU KANDIRDI

Askeri kurumlar Barry’nin cinsiyetini fark etmeyerek, yaklaşık yarım yüz yıl boyunca bir kadını görevlendirdiklerini anlayınca, büyük utanç duydular ve konu ile ilgili belgelerin açıklanmasını 100 yıl boyunca yasakladılar. Margaret Ann Bulkley bilinen ilk kadın doktor olmasının yanı sıra, 56 yıl boyunca İngiltere ordusunu da kandırmayı başarabilmiş tek kişi.

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