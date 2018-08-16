Tarihte parmak izinden ilk yararlanma

Aybüke SENGİR / [email protected]

Dr Henry Faulds, 1870'lerde doktor olarak çalıştığı İskoçya'dan Japonya'ya gönderilmişti. Japonya'da geçirdiği zamanlar hayatını değiştiren bir deneyim oldu. Henry, Tsukiji Hastanesi'nde çalıştığı sırada kanlı bir parmak izi veya kil üzerindeki izlenimler bulunduğunda, suçluların bilimsel olarak tanımlanmasına yol açabileceğini iddia etti. Teorisi uzun soluklu tartışmalara neden oldu.

HENRY'NİN MEKTUBU

Henry’nin Nature dergisine yazdığı konuyla ilgili mektubu, 2 Ekim 1880'de yayınlanmıştı. Henry Faulds mektupta; "Eğer bir balçığa, cama, kâğıda ya da herhangi bir şeyin üzerine parmak izleri alınırsa, bu suçluların bulunmasında büyük ölçüde yardımcı olur. Ben, bu konuda iki deney yaptım ve çok başarılı sonuçlar aldım. Deneylerden birinde, şişenin üzerinde kalan yağlı parmak izleri, yasak bir ilacı kimin içtiğini ele verdi. İkinci olayda da beyaz badanalı bir duvara tırmanmaya çalışan bir adamın bıraktığı parmak izleri, kendisinin bulunmasını çok kolaylaştırdı." diye yazmıştı.

İSKOÇ POLİSİ YERİNE ARJANTİN POLİSİ KULLANDI

Maalesef, Henry Faulds'un bu önerisi İskoç polisleri tarafından pek ciddiye alınmadı. Parmak izi sistemini dünyanın dört bir yanındaki büyük polis güçlerinin şeflerine sunan mektuplar gönderdi. Parmak izlerinden yararlanmaya başlayan ilk polis birliği, Buenos Aires Eyalet Polisi’nin La Plata birimi oldu. Birim Komiseri Juan Vucetich’i suçluların özelliklerini tasnif eden bir bölüm kurmakla görevlendirmişti. Vucetich, bu arada parmak izi yönteminden de yararlandı ve 31 Mart 1892’de dünyanın ilk parmak izi bürosunu kurdu.

PARMAK İZİNİN KULLANILDIĞI İLK CİNAYET

La Plata polisinin, 1892 yılının Temmuz ayında üzerinde çalıştıkları dava, tarihe parmak iziyle aydınlatılan ilk olay olarak geçti. 29 Haziran günü Buenos Aires’in banliyölerinden Necochea’da Francisca Rojas adlı bir kadın, çığlık çığlığa evinden fırladı. Üstü başı kan içindeydi. Saldırıya uğradığını ve çocuğunun öldürüldüğünü söylüyordu. Kadın, bir çiftlikte işçi olarak çalışan komşusu Velasquez’i suçladı. Velasquez, uzun süredir kendisiyle evlenmek istiyordu. Genç işçi, aynı akşam tutuklandı ve itirafa zorlandı.

PARMAK İZİYLE YAKALANDI

Bunun üzerine poliste bazı kuşkular başgösterdi. Soruşturma sırasında, kadının yaşadığı kulübenin kapısında bazı kanlı parmak izlerine rastladı. Polis, izlerin bulunduğu bölümü keserek, incelemek üzere La Plata’ya gönderdi. Bu arada, kadının suçladığı adamın parmak izlerini de alıp La Plata’ya göndermeyi unutmamıştı. Sonunda, kanlı parmak izlerinin kadına ait olduğu anlaşıldı. Bu kanıt karşısında sorguya çekilen kadının dili çözüldü ve suçunu itiraf etti. Sevdiği adamla evlenebilmek için kendi çocuğunu öldürmüştü. O dönemde, Arjantin’de kadınlara idam cezası verilmediğinden, ömür boyu hapse mahkûm oldu.